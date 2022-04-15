Путин за 2021 год заработал 10,2 млн рублей

Среди высокопоставленных сотрудников администрации главы государства о наибольшем доходе за 2021 г. отчитался помощник президента Владимир Мединский — он заработал 106,8 млн руб. Глава администрации Антон Вайно задекларировал доход в размере 11,7 млн руб. (в 2020 г. было 12,2 млн руб.). У его первых заместителей Алексея Громова и Сергея Кириенко в документах значится заработок в 12,3 и 27,3 млн руб. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков за прошлый год заработал 14,5 млн руб., в то время как его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, — 218,5 млн руб.