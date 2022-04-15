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Путин за 2021 год заработал 10,2 млн рублей

Ведомости

Доход президента России Владимира Путина за прошлый год составил 10,2 млн руб., следует из декларации, опубликованной на сайте Кремля. Это на 207 900 руб. больше, чем за 2020 г., когда глава государства задекларировал 9,99 млн руб.

Собственность президента за год не изменилась. Согласно документу, ему по-прежнему принадлежат квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, автомобильный прицеп «Скиф» и автомобили «Нива», а также две машины ГАЗ М21. Кроме того, в пользовании у Путина остаются квартира площадью 153,7 кв. м и гараж 18 кв. м.

Доход премьер-министра Михаила Мишустина составил 18,3 млн руб., следует из декларации, опубликованной на сайте правительства. Это примерно на 1,5 млн руб. меньше, чем годом ранее, когда он задекларировал 19,8 млн руб. Доход его супруги составил 63,8 млн руб. В собственности у семьи премьер-министра числится земельный участок площадью 5500 кв. м, жилой дом на 861,2 кв. м и квартира на 141,6 кв. м, у жены — автомобиль Ford Kuga.

Глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам 2021 г. сохранил лидерство среди членов кабинета министров с самым высоким доходом. В соответствии с данными декларации, в прошлом году министр заработал 704,6 млн руб. по сравнению с 740,4 млн руб., которые были указаны годом ранее. На втором и третьем месте расположились министры транспорта и энергетики Виталий Савельев и Николай Шульгинов с 130,9 и 124,5 млн соответственно. 

Среди высокопоставленных сотрудников администрации главы государства о наибольшем доходе за 2021 г. отчитался помощник президента Владимир Мединский — он заработал 106,8 млн руб. Глава администрации Антон Вайно задекларировал доход в размере 11,7 млн руб. (в 2020 г. было 12,2 млн руб.). У его первых заместителей Алексея Громова и Сергея Кириенко в документах значится заработок в 12,3 и 27,3 млн руб. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков за прошлый год заработал 14,5 млн руб., в то время как его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, — 218,5 млн руб.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в 2021 г. заработал 8,3 млн руб. — на 10 млн меньше, чем в 2020 г. В собственности политика и его супруги Светланы Медведевой, доход которой составил 18,1 млн руб., числятся квартира, земельный участок и два машино-места. Вся недвижимость находится в России. Семейный автопарк насчитывает три машины — Volkswagen Golf, ГАЗ-20 «Победа» и ГАЗ-21 «Волга».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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