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Путин за 2020 год заработал почти 10 млн рублей

Ведомости

Доход президента России Владимира Путина за прошлый год составил 9,99 млн руб., следует из декларации, опубликованной на сайте Кремля. Это на 260 тыс. руб. больше, чем за 2019 г., когда глава государства задекларировал 9,73 млн руб.

Собственность президента за год не изменилась. Согласно документу, ему по-прежнему принадлежат квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, автомобильный прицеп «Скиф» и автомобили «Нива», а также две машины «ГАЗ М21».

Кроме того, в пользовании у Путина остаются квартира площадью 153,7 кв. м и гараж 18 кв. м.

Ранее по теме: Опубликована декларация о доходах Путина за 2019 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных