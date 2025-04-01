Путин встретился с Додиком в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской (БиГ) Милорадом Додиком, сообщается в Telegram-канале Кремля.
С российской стороны во встрече также принял участие помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны БиГ – министр научно-технологического развития и высшего образования Желько Будимир и глава представительства в России Душко Перович.
Додик прибыл в Москву 31 марта. Он сообщил в соцсети X, что начинает каждый свой визит в столицу России с посещения Могилы Неизвестного Солдата. По словам Додика, он также намерен быть в Москве 9 мая по приглашению Путина, чтобы отметить 80-летие Победы.
В феврале Додик был приговорен судом Боснии и Герцеговины к году тюрьмы и запрету на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества. Прокуратура запросила содействие силовиков в задержании лидера боснийских сербов. В конце марта газета «Политика» писала, что Интерпол выдал ордер на арест Додика, а также спикера парламента Ненада Стевандича.