Путин встретился с Додиком в Кремле

Додик прибыл в Москву 31 марта. Он сообщил в соцсети X, что начинает каждый свой визит в столицу России с посещения Могилы Неизвестного Солдата. По словам Додика, он также намерен быть в Москве 9 мая по приглашению Путина, чтобы отметить 80-летие Победы.