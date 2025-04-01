Пропавший на учениях в Литве американский военный найден погибшим

Американские военные пропали рано утром 25 марта во время выполнения миссии по ремонту и буксировке тактического транспортного средства. 31 марта из торфяного болота была извлечена их машина M88A2 Hercules, в которой находились тела троих солдат. К поиску четвертого пропавшего были привлечены сотни спасателей из армии США, литовских, польских и эстонских вооруженных сил, а также гражданских ведомств.