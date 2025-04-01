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Пропавший на учениях в Литве американский военный найден погибшим

Ведомости

Недалеко от литовского города Пабраде обнаружено тело пропавшего на учениях американского солдата, сообщило Командование армии США в Европе и Африке. Трое его сослуживцев также были найдены погибшими 31 марта.

Американские военные пропали рано утром 25 марта во время выполнения миссии по ремонту и буксировке тактического транспортного средства. 31 марта из торфяного болота была извлечена их машина M88A2 Hercules, в которой находились тела троих солдат. К поиску четвертого пропавшего были привлечены сотни спасателей из армии США, литовских, польских и эстонских вооруженных сил, а также гражданских ведомств.

Личность найденного погибшим четвертого солдата не разглашается до подтверждения от ближайших родственников. Расследование причин случившегося продолжается, отметили в командовании.

Американские военные были направлены в Литву в рамках поддержки операции «Атлантическая решимость», которую США и НАТО продолжают с 2014 г. Ее целью заявлено противодействие «российской угрозе» восточным рубежам альянса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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