Пропавший на учениях в Литве американский военный найден погибшим
Недалеко от литовского города Пабраде обнаружено тело пропавшего на учениях американского солдата, сообщило Командование армии США в Европе и Африке. Трое его сослуживцев также были найдены погибшими 31 марта.
Американские военные пропали рано утром 25 марта во время выполнения миссии по ремонту и буксировке тактического транспортного средства. 31 марта из торфяного болота была извлечена их машина M88A2 Hercules, в которой находились тела троих солдат. К поиску четвертого пропавшего были привлечены сотни спасателей из армии США, литовских, польских и эстонских вооруженных сил, а также гражданских ведомств.
Личность найденного погибшим четвертого солдата не разглашается до подтверждения от ближайших родственников. Расследование причин случившегося продолжается, отметили в командовании.
Американские военные были направлены в Литву в рамках поддержки операции «Атлантическая решимость», которую США и НАТО продолжают с 2014 г. Ее целью заявлено противодействие «российской угрозе» восточным рубежам альянса.