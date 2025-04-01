Израиль отказался от всех пошлин на американские товары

Теперь отмена касается оставшихся категорий – в основном пищевой и сельскохозяйственной продукции. Как подчеркнули в правительстве, это не только шаг к дальнейшей либерализации рынка и снижению стоимости жизни, но и способ укрепить стратегические связи с США – «крупнейшим торговым партнером Израиля».