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Израиль отказался от всех пошлин на американские товары

Ведомости

Израиль отменил все пошлины на товары из США, сообщил советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале. Решение принято по поручению премьер-министра Биньямина Нетанияху, министра финансов Бецалеля Смотрича и министра экономики и промышленности Нира Барката.

Мера вступит в силу после одобрения финансовым комитетом и подписания соответствующего указа министром экономики. Речь идет о дополнении к существующему соглашению о свободной торговле между Израилем и США, которое уже освобождает от пошлин порядка 99% американских товаров.

Теперь отмена касается оставшихся категорий – в основном пищевой и сельскохозяйственной продукции. Как подчеркнули в правительстве, это не только шаг к дальнейшей либерализации рынка и снижению стоимости жизни, но и способ укрепить стратегические связи с США – «крупнейшим торговым партнером Израиля».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении со 2 апреля 25%-ных «зеркальных» пошлин на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, «годами наживались на США».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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