Израиль отказался от всех пошлин на американские товары
Израиль отменил все пошлины на товары из США, сообщил советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале. Решение принято по поручению премьер-министра Биньямина Нетанияху, министра финансов Бецалеля Смотрича и министра экономики и промышленности Нира Барката.
Мера вступит в силу после одобрения финансовым комитетом и подписания соответствующего указа министром экономики. Речь идет о дополнении к существующему соглашению о свободной торговле между Израилем и США, которое уже освобождает от пошлин порядка 99% американских товаров.
Теперь отмена касается оставшихся категорий – в основном пищевой и сельскохозяйственной продукции. Как подчеркнули в правительстве, это не только шаг к дальнейшей либерализации рынка и снижению стоимости жизни, но и способ укрепить стратегические связи с США – «крупнейшим торговым партнером Израиля».
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении со 2 апреля 25%-ных «зеркальных» пошлин на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, «годами наживались на США».