Зеленский 4 апреля проведет встречу с союзниками Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля встретится с представителями «небольшой группы» государств, готовых предоставить свои войска для размещения на Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве, передает украинское интернет-издание «Страна».