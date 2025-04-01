Зеленский 4 апреля проведет встречу с союзниками Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля встретится с представителями «небольшой группы» государств, готовых предоставить свои войска для размещения на Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве, передает украинское интернет-издание «Страна».
Зеленский отметил, что ждет от партнеров Киева «конкретных» ответов по поводу их готовности внести вклад в размещение таких сил в Украине.
Тогда же Бербок заявила, что соглашение о добыче полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами должно соответствовать законодательству Евросоюза (ЕС). «В конце концов, это наш европейский континент», – подчеркнула глава немецкой дипломатии.