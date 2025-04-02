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Конгресс США готов ввести 500% пошлины на закупающие энергоресурсы у РФ страны

Ведомости

Несколько десятков американских законодателей представили законопроект о первичных и вторичных санкциях против России, если Москва не пойдет на мирные переговоры по Украине. В рамках этих мер планируется введение 500%-х тарифов на товары из стран, импортирующих российскую нефть, газ и уран.

«Мы рады сообщить, что наш законопроект о первичных и вторичных санкциях против России получил широкую поддержку обеих партий. Эти санкции предусматривают введение тарифов на страны, закупающие российские нефть, газ, уран и другие товары. Они жесткие не случайно», – говорится в общем заявлении.

Группу из 50 сенаторов возглавили республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь.

«Эти санкции против России уже готовы и получат широкую поддержку обеих партий в обеих палатах конгресса, если будут вынесены на голосование в сенате и палате представителей, – сказали сенаторы в заявлении. – Мы поддерживаем немедленное прекращение огня для обеспечения долгосрочного и достойного мира».

30 марта Трамп заявлял журналистке телеканала NBC News Кристен Велкер, что Белый дом установит вторичные пошлины на российскую нефть в случае, если Москва и Вашингтон не смогут выработать сделку о прекращении конфликта на Украине. По его словам, он «был очень зол», когда президент России Владимир Путин заговорил о новом руководстве Украины. Велкер сообщила, что Трамп планирует провести с Путиным телефонный разговор в скором времени. NBC News сообщало при этом, что Трамп снова указал на «очень хорошие отношения» с российским лидером и что его «злоба» быстро исчезнет, если Путин «примет правильное решение».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия и США продолжают выстраивать двусторонние отношения, даже несмотря на заявление Трампа о возможном вводе вторичных санкций на российскую нефть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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