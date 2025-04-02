Конгресс США готов ввести 500% пошлины на закупающие энергоресурсы у РФ страны
Несколько десятков американских законодателей представили законопроект о первичных и вторичных санкциях против России, если Москва не пойдет на мирные переговоры по Украине. В рамках этих мер планируется введение 500%-х тарифов на товары из стран, импортирующих российскую нефть, газ и уран.
«Мы рады сообщить, что наш законопроект о первичных и вторичных санкциях против России получил широкую поддержку обеих партий. Эти санкции предусматривают введение тарифов на страны, закупающие российские нефть, газ, уран и другие товары. Они жесткие не случайно», – говорится в общем заявлении.
Группу из 50 сенаторов возглавили республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь.
«Эти санкции против России уже готовы и получат широкую поддержку обеих партий в обеих палатах конгресса, если будут вынесены на голосование в сенате и палате представителей, – сказали сенаторы в заявлении. – Мы поддерживаем немедленное прекращение огня для обеспечения долгосрочного и достойного мира».
30 марта Трамп заявлял журналистке телеканала NBC News Кристен Велкер, что Белый дом установит вторичные пошлины на российскую нефть в случае, если Москва и Вашингтон не смогут выработать сделку о прекращении конфликта на Украине. По его словам, он «был очень зол», когда президент России Владимир Путин заговорил о новом руководстве Украины. Велкер сообщила, что Трамп планирует провести с Путиным телефонный разговор в скором времени. NBC News сообщало при этом, что Трамп снова указал на «очень хорошие отношения» с российским лидером и что его «злоба» быстро исчезнет, если Путин «примет правильное решение».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия и США продолжают выстраивать двусторонние отношения, даже несмотря на заявление Трампа о возможном вводе вторичных санкций на российскую нефть.