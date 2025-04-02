CNN: Дмитриев посетит США на этой неделе для переговоров с Уиткоффом
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на этой неделе прибудет в Вашингтон для встречи со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника и двух осведомленных источников.
Целью визита является укрепление двусторонних связей.
Телеканал отмечает, что приезд Дмитриева станет первой поездкой высокопоставленного российского официального лица в Вашингтон для переговоров с начала украинского конфликта.
Представитель Дмитриева отказался от комментариев, добавил телеканал.
Второй раунд российско-американских переговоров прошел 27 февраля в Стамбуле. Российскую сторону представлял директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер. Первая встреча состоялась 18 февраля в Эр-Рияде, где стороны договорились о восстановлении численности дипмиссий.