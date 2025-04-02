CNN: Дмитриев посетит США на этой неделе для переговоров с Уиткоффом

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на этой неделе прибудет в Вашингтон для встречи со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника и двух осведомленных источников.