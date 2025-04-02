Гросси подтвердил готовность стать следующим генеральным секретарем ООН
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил свое намерение баллотироваться на пост генерального секретаря Организация Объединенных Наций (ООН). Об этом он заявил на Аргентинском совете по международным отношениям (CARI). Место генсека ООН станет вакантным в конце 2026 г., когда истечет срок полномочий Антониу Гутерриша.
«Процесс выбора преемника Гутерриша еще не начался, это процесс, который начнется в конце этого года, когда в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций будет объявлен соответствующий конкурс кандидатур. <…> Я рассматриваю это, и я рассматриваю это очень серьезно. Это то, что я могу сказать на данный момент», – заявил Гросси.
По его словам, выдвижение на пост генсека ООН «было бы честью» для него, но окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент Аргентины Хавьер Милей.
Гутерриш является генеральным секретарем ООН с 1 января 2017 г. В июне 2021 г. он был назначен Генассамблеей ООН на второй срок. Тогда резолюция о назначении была принята без голосования всеобщим одобрением, Гутерриш был единственным кандидатом на пост генсекретаря организации. Его полномочия истекут 31 декабря 2026 г.