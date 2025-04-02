Гросси подтвердил готовность стать следующим генеральным секретарем ООН

«Процесс выбора преемника Гутерриша еще не начался, это процесс, который начнется в конце этого года, когда в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций будет объявлен соответствующий конкурс кандидатур. <…> Я рассматриваю это, и я рассматриваю это очень серьезно. Это то, что я могу сказать на данный момент», – заявил Гросси.