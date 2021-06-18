Гутерриш остался генсеком ООН на второй срок
Генеральная ассамблея ООН назначила Антониу Гутерриша генеральным секретарем организации на второй срок. Об этом, как сообщает ТАСС, объявил на заседании председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.
«Я имею честь объявить о назначении Антониу Гутерриша генеральным секретарем ООН на второй срок с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года», — сказал он.
Резолюцию о назначении Гутерриша приняли без голосования всеобщим одобрением. Он являлся единственным кандидатом на этот пост.
Гутерриш занимает должность генерального секретаря ООН с 1 января 2017 г. До этого — в период с 2005 по 2015 гг. — он являлся верховным комиссаром ООН по делам беженцев. В 1995-2002 гг. Гутерриш занимал пост премьер-министра Португалии.