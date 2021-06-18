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Гутерриш остался генсеком ООН на второй срок

Ведомости

Генеральная ассамблея ООН назначила Антониу Гутерриша генеральным секретарем организации на второй срок. Об этом, как сообщает ТАСС, объявил на заседании председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.

«Я имею честь объявить о назначении Антониу Гутерриша генеральным секретарем ООН на второй срок с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года», — сказал он.

Резолюцию о назначении Гутерриша приняли без голосования всеобщим одобрением. Он являлся единственным кандидатом на этот пост.

Гутерриш занимает должность генерального секретаря ООН с 1 января 2017 г. До этого — в период с 2005 по 2015 гг. — он являлся верховным комиссаром ООН по делам беженцев. В 1995-2002 гг. Гутерриш занимал пост премьер-министра Португалии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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