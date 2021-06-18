Гутерриш остался генсеком ООН на второй срок

Гутерриш занимает должность генерального секретаря ООН с 1 января 2017 г. До этого — в период с 2005 по 2015 гг. — он являлся верховным комиссаром ООН по делам беженцев. В 1995-2002 гг. Гутерриш занимал пост премьер-министра Португалии.