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Гутерриш получил звание почетного доктора МГИМО

Ведомости

Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу присвоили звание почетного доктора Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Трансляция мероприятия велась на Youtube-канале вуза.

«Для меня большая честь получить это звание. Я принимаю его от лица ООН, которая продолжает работать по всей планете для мира, устойчивого развития и прав человека», — заявил Гутерриш.

В своем выступлении Гутерриш также отметил, что был рад принять приглашение посетить Москву через несколько дней после Дня Победы. «Я хочу выразить всем россиянам и представителям других стран бывшего Советского союза теплые поздравления с Днем Победы», — подчеркнул он.

Генеральный секретарь ООН прибыл с визитом в Москву 12 мая. В тот же день он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

13 мая у Гутерриша запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, которая, как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пройдет в режиме видеоконференции.

Ранее по теме: Гутерриш назвал главные темы разговора с Путиным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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