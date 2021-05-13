Гутерриш получил звание почетного доктора МГИМО

В своем выступлении Гутерриш также отметил, что был рад принять приглашение посетить Москву через несколько дней после Дня Победы. «Я хочу выразить всем россиянам и представителям других стран бывшего Советского союза теплые поздравления с Днем Победы», — подчеркнул он.