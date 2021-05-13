Гутерриш получил звание почетного доктора МГИМО
Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу присвоили звание почетного доктора Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Трансляция мероприятия велась на Youtube-канале вуза.
«Для меня большая честь получить это звание. Я принимаю его от лица ООН, которая продолжает работать по всей планете для мира, устойчивого развития и прав человека», — заявил Гутерриш.
В своем выступлении Гутерриш также отметил, что был рад принять приглашение посетить Москву через несколько дней после Дня Победы. «Я хочу выразить всем россиянам и представителям других стран бывшего Советского союза теплые поздравления с Днем Победы», — подчеркнул он.
Генеральный секретарь ООН прибыл с визитом в Москву 12 мая. В тот же день он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
13 мая у Гутерриша запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, которая, как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пройдет в режиме видеоконференции.