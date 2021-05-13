Гутерриш назвал главные темы разговора с Путиным
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил борьбу с коронавирусом, вопросы изменения климата и конфликт между Израилем и Палестиной. Об этом он рассказал в ходе выступления в МГИМО.
«Ключевыми темами для нашего обсуждения являются важность поддержки со стороны России системы ООН..., вопросы, связанные с коронавирусом и вакцинами, в частности роли препарата "Спутник V", который, как я считаю, президент Путин воспринимает очень серьезно, изменение климата, а также драматическая ситуация между Израилем и Палестиной», — сказал Гутерриш.
Генеральный секретарь ООН прибыл с визитом в Москву 12 мая. В тот же день он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Беседа с президентом России должна состояться в формате видеоконференцсвязи, ранее рассказывал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.