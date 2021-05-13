Гутерриш назвал главные темы разговора с Путиным

«Ключевыми темами для нашего обсуждения являются важность поддержки со стороны России системы ООН..., вопросы, связанные с коронавирусом и вакцинами, в частности роли препарата "Спутник V", который, как я считаю, президент Путин воспринимает очень серьезно, изменение климата, а также драматическая ситуация между Израилем и Палестиной», — сказал Гутерриш.