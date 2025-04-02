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Нацбанк Украины собирается заменить копейки на «шаги»

Ведомости

Национальный банк Украины рассчитывает, что Верховная рада поддержит предложение о переименовании разменных монет с «копейка» на «шаг» и их следующий тираж выйдет под новым названием. Об этом заявил глава регулятора Андрей Пышный в интервью Украинскому радио.

«После принятия соответствующего решения Верховной радой, а мы очень на это надеемся, Нацбанк прекратит чеканить копейки и начнет чеканить шаги», – указал Пышный.

Он заверил, что выпуск шагов не повлечет никаких дополнительных расходов из государственного бюджета.

В сентябре 2024 г. Нацбанк Украины инициировал изменение названия разменных монет на «шаг». Регулятор пояснил, что решение было принято «для восстановления исторической справедливости». Отмечалось, что возрождение названия «вернет украинским монетам собственную идентичность», поскольку наименование имеет «древнее украинское происхождение» и уже использовалось на Украине (с XVI – XVII вв.). Нацбанк предложил внести поправки в законодательство, согласно которым «шаг» будет приравнен к копейке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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