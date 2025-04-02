Нацбанк Украины собирается заменить копейки на «шаги»

В сентябре 2024 г. Нацбанк Украины инициировал изменение названия разменных монет на «шаг». Регулятор пояснил, что решение было принято «для восстановления исторической справедливости». Отмечалось, что возрождение названия «вернет украинским монетам собственную идентичность», поскольку наименование имеет «древнее украинское происхождение» и уже использовалось на Украине (с XVI – XVII вв.). Нацбанк предложил внести поправки в законодательство, согласно которым «шаг» будет приравнен к копейке.