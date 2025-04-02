Нацбанк Украины собирается заменить копейки на «шаги»
Национальный банк Украины рассчитывает, что Верховная рада поддержит предложение о переименовании разменных монет с «копейка» на «шаг» и их следующий тираж выйдет под новым названием. Об этом заявил глава регулятора Андрей Пышный в интервью Украинскому радио.
«После принятия соответствующего решения Верховной радой, а мы очень на это надеемся, Нацбанк прекратит чеканить копейки и начнет чеканить шаги», – указал Пышный.
Он заверил, что выпуск шагов не повлечет никаких дополнительных расходов из государственного бюджета.
В сентябре 2024 г. Нацбанк Украины инициировал изменение названия разменных монет на «шаг». Регулятор пояснил, что решение было принято «для восстановления исторической справедливости». Отмечалось, что возрождение названия «вернет украинским монетам собственную идентичность», поскольку наименование имеет «древнее украинское происхождение» и уже использовалось на Украине (с XVI – XVII вв.). Нацбанк предложил внести поправки в законодательство, согласно которым «шаг» будет приравнен к копейке.