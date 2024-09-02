Нацбанк Украины инициировал замену копеек на «шаги»

В феврале Нацбанк разрешил проводить безналичный обмен российских и белорусских рублей, хранящихся на банковских счетах украинских граждан, до конца 2024 г. Такие операции позволены только банкам-нерезидентам, исключая банки-резиденты России и Белоруссии.