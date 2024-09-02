Нацбанк Украины инициировал замену копеек на «шаги»
Национальный банк Украины инициировал изменение названия разменных монет с «копейка» на «шаг». Об этом говорится в релизе на сайте регулятора.
Решение принято «для восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины».
«Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским», – говорится в сообщении.
Регулятор отмечает, что возрождение названия «шаг» «вернет украинским монетам собственную идентичность». Отмечается, что это наименование имеет «древнее украинское происхождение» и уже использовалось на Украине (с XVI – XVII вв.).
«… сегодня копейки остались в обращении только во враждебных Украине государствах», – подчеркивается в релизе.
Нацбанк предлагает внести поправки в законодательство, согласно которым «шаг» будет приравнен к копейке.
В феврале Нацбанк разрешил проводить безналичный обмен российских и белорусских рублей, хранящихся на банковских счетах украинских граждан, до конца 2024 г. Такие операции позволены только банкам-нерезидентам, исключая банки-резиденты России и Белоруссии.