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Нацбанк Украины инициировал замену копеек на «шаги»

Ведомости

Национальный банк Украины инициировал изменение названия разменных монет с «копейка» на «шаг». Об этом говорится в релизе на сайте регулятора.

Решение принято «для восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины».

«Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским», – говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что возрождение названия «шаг» «вернет украинским монетам собственную идентичность». Отмечается, что это наименование имеет «древнее украинское происхождение» и уже использовалось на Украине (с XVI – XVII вв.).

«… сегодня копейки остались в обращении только во враждебных Украине государствах», – подчеркивается в релизе.

Нацбанк предлагает внести поправки в законодательство, согласно которым «шаг» будет приравнен к копейке.

В феврале Нацбанк разрешил проводить безналичный обмен российских и белорусских рублей, хранящихся на банковских счетах украинских граждан, до конца 2024 г. Такие операции позволены только банкам-нерезидентам, исключая банки-резиденты России и Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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