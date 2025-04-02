Путин поручил проработать особый порядок призыва на службу выпускников колледжей
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Минобороны и общественному движению «Народный фронт «За Россию» проработать особый порядок призыва на срочную службу для выпускников колледжей, сообщается на сайте Кремля.
Согласно указу, необходимо будет подготовить предложения по предоставлению выпускникам колледжей возможности особого порядка прохождения военной службы по призыву. Инициатива также коснется тех, кто прошел обучение в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
Целью данного предложения обозначено сохранение и развитие профессиональных компетенций выпускников, а также обеспечение их связи с работодателем. Подчеркивается, что при реализации поручения президента, если возникнет такая необходимость, в законодательство РФ будут внесены соответствующие изменения.
Данное поручение было выдвинуто президентом России по итогам заседания Совета по науке и образованию. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов и руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.
6 февраля Путин провел заседание Совета по науке и образованию, приуроченное ко Дню науки. На заседании обсуждались вопросы обеспечения инженерными кадрами приоритетных для России направлений научно-технологического развития, прежде всего по которым запускаются новые национальные проекты технологического лидерства.