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Путин поручил проработать особый порядок призыва на службу выпускников колледжей

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Минобороны и общественному движению «Народный фронт «За Россию» проработать особый порядок призыва на срочную службу для выпускников колледжей, сообщается на сайте Кремля.

Согласно указу, необходимо будет подготовить предложения по предоставлению выпускникам колледжей возможности особого порядка прохождения военной службы по призыву. Инициатива также коснется тех, кто прошел обучение в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Целью данного предложения обозначено сохранение и развитие профессиональных компетенций выпускников, а также обеспечение их связи с работодателем. Подчеркивается, что при реализации поручения президента, если возникнет такая необходимость, в законодательство РФ будут внесены соответствующие изменения. 

Данное поручение было выдвинуто президентом России по итогам заседания Совета по науке и образованию. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов и руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

6 февраля Путин провел заседание Совета по науке и образованию, приуроченное ко Дню науки. На заседании обсуждались вопросы обеспечения инженерными кадрами приоритетных для России направлений научно-технологического развития, прежде всего по которым запускаются новые национальные проекты технологического лидерства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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