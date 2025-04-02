Путин поручил проработать особый порядок призыва на службу выпускников колледжей

Целью данного предложения обозначено сохранение и развитие профессиональных компетенций выпускников, а также обеспечение их связи с работодателем. Подчеркивается, что при реализации поручения президента, если возникнет такая необходимость, в законодательство РФ будут внесены соответствующие изменения.