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Рютте: договоренности между США и НАТО остаются в силе

Ведомости

Договоренности между США и НАТО остаются в силе и американская сторона не рассматривает возможность вывода своих войск с территории Европы, заявил глава альянса Марк Рютте в ходе выступления в Брюсселе. Его слова передает France24.

«Я абсолютно убежден, что этот альянс останется с США. Их приверженность абсолютно очевидна», – заявил Рютте накануне встречи министров иностранных дел НАТО.

За два месяца президентства администрация Дональда Трампа уже допустила возможность вывода войск из Европы, начала переговоры с Россией по Украине и выступила с угрозами в адрес Канады и Дании. Кроме того, в среду Трамп собирается объявить о введении торговых пошлин, которые ударят по экономике стран НАТО.

«Я знаю, что звучали жесткие заявления. Я знаю, что здесь, по эту сторону Атлантики, есть опасения по поводу долгосрочной приверженности США НАТО», – отметил Рютте. По его словам, Вашингтон неоднократно подчеркивал свою приверженность альянсу и статье 5 о коллективной обороне.

Страны НАТО намерены в Брюсселе в течение двухдневных переговоров потребовать от госсекретаря США Марко Рубио разъяснений по поводу будущего альянса и поддержки Украины. Дипломаты рассчитывают, что главный дипломат США даст больше деталей о стремлении Трампа заключить сделку с Москвой, а также пояснит, планирует ли Вашингтон вывести войска из Европы.

2 марта сообщалось, что США могут вывести из Европы около 20 000 военных. Три европейских дипломата заявили The Washington Post, что ожидают вывода около 20 000 американских солдат, объявленного администрацией Байдена в начале конфликта на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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