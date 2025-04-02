Рютте: договоренности между США и НАТО остаются в силе
Договоренности между США и НАТО остаются в силе и американская сторона не рассматривает возможность вывода своих войск с территории Европы, заявил глава альянса Марк Рютте в ходе выступления в Брюсселе. Его слова передает France24.
«Я абсолютно убежден, что этот альянс останется с США. Их приверженность абсолютно очевидна», – заявил Рютте накануне встречи министров иностранных дел НАТО.
За два месяца президентства администрация Дональда Трампа уже допустила возможность вывода войск из Европы, начала переговоры с Россией по Украине и выступила с угрозами в адрес Канады и Дании. Кроме того, в среду Трамп собирается объявить о введении торговых пошлин, которые ударят по экономике стран НАТО.
«Я знаю, что звучали жесткие заявления. Я знаю, что здесь, по эту сторону Атлантики, есть опасения по поводу долгосрочной приверженности США НАТО», – отметил Рютте. По его словам, Вашингтон неоднократно подчеркивал свою приверженность альянсу и статье 5 о коллективной обороне.
Страны НАТО намерены в Брюсселе в течение двухдневных переговоров потребовать от госсекретаря США Марко Рубио разъяснений по поводу будущего альянса и поддержки Украины. Дипломаты рассчитывают, что главный дипломат США даст больше деталей о стремлении Трампа заключить сделку с Москвой, а также пояснит, планирует ли Вашингтон вывести войска из Европы.
2 марта сообщалось, что США могут вывести из Европы около 20 000 военных. Три европейских дипломата заявили The Washington Post, что ожидают вывода около 20 000 американских солдат, объявленного администрацией Байдена в начале конфликта на Украине.