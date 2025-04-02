Рютте: договоренности между США и НАТО остаются в силе

За два месяца президентства администрация Дональда Трампа уже допустила возможность вывода войск из Европы, начала переговоры с Россией по Украине и выступила с угрозами в адрес Канады и Дании. Кроме того, в среду Трамп собирается объявить о введении торговых пошлин, которые ударят по экономике стран НАТО.