США могут вывести из Европы около 20 000 военных
В Европе ожидают, что США выведут из Европы около 20 000 военных, которые были дополнительно направлены в регион бывшим президентом Джо Байденом, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на три источника в дипломатических кругах ЕС.
Три европейских дипломата заявили, что ожидают вывода около 20 000 американских солдат, объявленных администрацией Байдена в начале конфликта на Украине.
Силы были отправлены «на пике чрезвычайного планирования», поэтому, как отметил один из собеседников, их уход станет своего рода «возвращением к нормальной жизни». При этом у европейских лидеров в связи с планами президента США Дональда Трампа относительно американских сил в регионе возникает «больше вопросов, чем ответов», пишет газета. Последствия вывода могут стать как символическими, так и обернуться «худшими страхами Европы», и зависеть они будут от того, сколько войск покинет Европу, заявили чиновники и аналитики. В частности, в Европе опасаются, что вывод войск произойдет в результате «переговоров США с Кремлем».
В июле 2024 г. Politico писало, что Трамп в случае победы на выборах может отказаться от расширения НАТО на восток. По словам источников, США сохранят свою авиацию и базы в Германии, Великобритании и Турции, а также военно-морские силы. Кроме того, как сообщалось, Трамп намерен сократить обмен данными со странами НАТО. Источники Politico назвали эти меры частью большого плана по уменьшению поддержки альянса со стороны США.
В январе ANSA писало, что президент США планирует сократить численность американских войск в Европе примерно на 20 000 человек – на 20%. По данным издания, Трамп намерен просить «о финансовом взносе на содержание оставшихся войск по эту сторону Атлантики». В феврале сокращение американского контингента допустил председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, позднее в том же месяце эту тему поднял в частной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским министр обороны США Пит Хегсет.