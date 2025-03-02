США могут вывести из Европы около 20 000 военных

Силы были отправлены «на пике чрезвычайного планирования», поэтому, как отметил один из собеседников, их уход станет своего рода «возвращением к нормальной жизни». При этом у европейских лидеров в связи с планами президента США Дональда Трампа относительно американских сил в регионе возникает «больше вопросов, чем ответов», пишет газета. Последствия вывода могут стать как символическими, так и обернуться «худшими страхами Европы», и зависеть они будут от того, сколько войск покинет Европу, заявили чиновники и аналитики. В частности, в Европе опасаются, что вывод войск произойдет в результате «переговоров США с Кремлем».