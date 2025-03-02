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США могут вывести из Европы около 20 000 военных

Ведомости

В Европе ожидают, что США выведут из Европы около 20 000 военных, которые были дополнительно направлены в регион бывшим президентом Джо Байденом, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на три источника в дипломатических кругах ЕС.

Три европейских дипломата заявили, что ожидают вывода около 20 000 американских солдат, объявленных администрацией Байдена в начале конфликта на Украине.

Силы были отправлены «на пике чрезвычайного планирования», поэтому, как отметил один из собеседников, их уход станет своего рода «возвращением к нормальной жизни». При этом у европейских лидеров в связи с планами президента США Дональда Трампа относительно американских сил в регионе возникает «больше вопросов, чем ответов», пишет газета. Последствия вывода могут стать как символическими, так и обернуться «худшими страхами Европы», и зависеть они будут от того, сколько войск покинет Европу, заявили чиновники и аналитики. В частности, в Европе опасаются, что вывод войск произойдет в результате «переговоров США с Кремлем».

В июле 2024 г. Politico писало, что Трамп в случае победы на выборах может отказаться от расширения НАТО на восток. По словам источников, США сохранят свою авиацию и базы в Германии, Великобритании и Турции, а также военно-морские силы. Кроме того, как сообщалось, Трамп намерен сократить обмен данными со странами НАТО. Источники Politico назвали эти меры частью большого плана по уменьшению поддержки альянса со стороны США.

В январе ANSA писало, что президент США планирует сократить численность американских войск в Европе примерно на 20 000 человек – на 20%. По данным издания, Трамп намерен просить «о финансовом взносе на содержание оставшихся войск по эту сторону Атлантики». В феврале сокращение американского контингента допустил председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, позднее в том же месяце эту тему поднял в частной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским министр обороны США Пит Хегсет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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