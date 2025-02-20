NBC: США изучают возможность сокращения своего военного присутствия в Европе

NBC отмечает, что Хегсет и вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своих поездок на прошлой неделе выступили с посланием о том, что Европе необходимо взять на себя больше ответственности за собственную оборону. Об этом также говорил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц по итогам переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде 18 февраля.