NBC: США изучают возможность сокращения своего военного присутствия в Европе
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения военного присутствия страны в Европе из-за приоритетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на границе с Мексикой. Такое заявление в частной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал министр обороны Пит Хегсет, сообщает NBC со ссылкой на пять официальных лиц США и еще одного человека, знакомого с ходом встречи. Пресс-секретарь Пентагона Джон Уллиот не подтвердил телеканалу эту информацию.
NBC утверждает, что слова Хегсета «ошеломили украинцев». Уллиот сообщил телеканалу, что глава Пентагона «не делал никаких заявлений ни о сокращении численности американских войск в Европе, ни о сроках его проведения».
NBC отмечает, что Хегсет и вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своих поездок на прошлой неделе выступили с посланием о том, что Европе необходимо взять на себя больше ответственности за собственную оборону. Об этом также говорил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц по итогам переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде 18 февраля.
В последние дни официальные лица и СМИ приводят противоречивые сведения о планах США относительно военного присутствия в Европе. В частности, 17 февраля председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил сокращение американского контингента, передавало агентство Bloomberg. По его мнению, сокращение будет незначительным, но европейским военным придется закрыть образовавшуюся брешь. Главный обозреватель по международным вопросам Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на европейских чиновников также сообщил, что Трамп может вывести войска из Прибалтики и, возможно, других европейских стран, оставив Европейский союз (ЕС) уязвимым.
18 февраля президент Польши Анджей Дуда после встречи со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом заявил, что Вашингтон не намерен сокращать численность своих войск в Восточной Европе, писал Reuters. Сам Хегсет 15 февраля также говорил об отсутствии планов по уменьшению военного контингента в Восточной Европе, передавало агентство PAP.