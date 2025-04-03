Нетаньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер МУС на его арест
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС) на его арест. Вечером 2 апреля министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки опубликовал кадры с прибытием израильского лидера в аэропорт Будапешта.
По данным Magyar Nemzet, поездка проходит по приглашению венгерского премьер-министра Виктора Орбана, Нетаньяху планирует задержаться в стране на несколько дней.
The Times of Israel подчеркивает, что это первая зарубежная поездка главы израильского правительства после того, как МУС выдал ордер на его арест. Против Нетаньяху был подан иск, где его обвиняли в геноциде палестинского народа в секторе Газа. Формально страны – члены суда обязаны исполнять такие постановления, однако на практике это происходит не всегда. По данным источников издания, Венгрия может объявить о выходе из МУС.
3 апреля Израиль анонсировал создание буферной зоны в Газе. Сообщалось, что армия расширит операцию в секторе Газа для его зачистки от палестинских боевиков движения «Хамас» и их инфраструктуры. Об этом сообщал израильский министр обороны Исраэль Кац. Правда, он не уточнил, какие именно районы Газы собирается захватить израильская армия для создания зоны безопасности.