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Нетаньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер МУС на его арест

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС) на его арест. Вечером 2 апреля министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки опубликовал кадры с прибытием израильского лидера в аэропорт Будапешта.

По данным Magyar Nemzet, поездка проходит по приглашению венгерского премьер-министра Виктора Орбана, Нетаньяху планирует задержаться в стране на несколько дней.

The Times of Israel подчеркивает, что это первая зарубежная поездка главы израильского правительства после того, как МУС выдал ордер на его арест. Против Нетаньяху был подан иск, где его обвиняли в геноциде палестинского народа в секторе Газа. Формально страны – члены суда обязаны исполнять такие постановления, однако на практике это происходит не всегда. По данным источников издания, Венгрия может объявить о выходе из МУС.

3 апреля Израиль анонсировал создание буферной зоны в Газе. Сообщалось, что армия расширит операцию в секторе Газа для его зачистки от палестинских боевиков движения «Хамас» и их инфраструктуры. Об этом сообщал израильский министр обороны Исраэль Кац. Правда, он не уточнил, какие именно районы Газы собирается захватить израильская армия для создания зоны безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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