Нетаньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер МУС на его арест

The Times of Israel подчеркивает, что это первая зарубежная поездка главы израильского правительства после того, как МУС выдал ордер на его арест. Против Нетаньяху был подан иск, где его обвиняли в геноциде палестинского народа в секторе Газа. Формально страны – члены суда обязаны исполнять такие постановления, однако на практике это происходит не всегда. По данным источников издания, Венгрия может объявить о выходе из МУС.