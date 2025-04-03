Российские военные взяли под контроль еще одно село в Запорожской области
Российские военные взяли под контроль село Лобковое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, бои с противником здесь вели подразделения группировки войск «Днепр».
Также российские военные нанесли поражение украинским формированиям, включая механизированную, горно-штурмовую бригады, три бригады береговой обороны и две бригады теробороны. Боевые действия проходили в районах Орехова в Запорожской области, а также Понятовки, Никольского и Янтарного в Херсонской области. В результате потери противника составили до 60 военнослужащих, уничтожены семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, сегодня российские бойцы группировки «Восток» продолжили наступление в ДНР, взяв под контроль населенный пункт Веселое. Минобороны сообщает о нанесении удара по живой силе и технике украинских сил в районах населенных пунктов Разлив, Ялта, Отрадное, Вольное Поле в ДНР и Январское в Днепропетровской области. Потери противника составили до 125 человек, уничтожены три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм САУ Krab польского производства.
28 марта Минобороны РФ сообщало об освобождении от ВСУ села Гоголевка в Суджанском районе Курской области. Военные отмечали, что тогда потери противника за сутки составили более 320 военнослужащих.