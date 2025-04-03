Российские военные взяли под контроль еще одно село в Запорожской области

Кроме того, сегодня российские бойцы группировки «Восток» продолжили наступление в ДНР, взяв под контроль населенный пункт Веселое. Минобороны сообщает о нанесении удара по живой силе и технике украинских сил в районах населенных пунктов Разлив, Ялта, Отрадное, Вольное Поле в ДНР и Январское в Днепропетровской области. Потери противника составили до 125 человек, уничтожены три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм САУ Krab польского производства.