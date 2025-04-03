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Российские военные взяли под контроль еще одно село в Запорожской области

Ведомости

Российские военные взяли под контроль село Лобковое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, бои с противником здесь вели подразделения группировки войск «Днепр».

Также российские военные нанесли поражение украинским формированиям, включая механизированную, горно-штурмовую бригады, три бригады береговой обороны и две бригады теробороны. Боевые действия проходили в районах Орехова в Запорожской области, а также Понятовки, Никольского и Янтарного в Херсонской области. В результате потери противника составили до 60 военнослужащих, уничтожены семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, сегодня российские бойцы группировки «Восток» продолжили наступление в ДНР, взяв под контроль населенный пункт Веселое. Минобороны сообщает о нанесении удара по живой силе и технике украинских сил в районах населенных пунктов Разлив, Ялта, Отрадное, Вольное Поле в ДНР и Январское в Днепропетровской области. Потери противника составили до 125 человек, уничтожены три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм САУ Krab польского производства.

28 марта Минобороны РФ сообщало об освобождении от ВСУ села Гоголевка в Суджанском районе Курской области. Военные отмечали, что тогда потери противника за сутки составили более 320 военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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