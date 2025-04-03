Нигер намерен открыть посольство России в стране
Нигер принял решение открыть посольство России в стране и рассчитывает, что это произойдет в кратчайшие сроки. Об этом заявил министр иностранных дел Нигера Бакари Яу Сангаре на пресс-конференции по результатам переговоров представителей Альянса государств Сахеля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Теперь необходимо найти здание, которое подойдет для дипломатического представительства России в Нигере, после чего российская сторона предложит кандидатуру своего посла.
23 января официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия в ближайшее время откроет посольства в Нигере, Сьерра-Леоне и Республике Южный Судан. Правительство выпустило соответствующие распоряжения в конце декабря 2024 г. Захарова напомнила, что в 2023 г. заработали российские дипломатические представительства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.