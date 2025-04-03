Нигер намерен открыть посольство России в стране

23 января официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия в ближайшее время откроет посольства в Нигере, Сьерра-Леоне и Республике Южный Судан. Правительство выпустило соответствующие распоряжения в конце декабря 2024 г. Захарова напомнила, что в 2023 г. заработали российские дипломатические представительства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.