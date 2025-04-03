Россия поможет африканским странам повысить боеспособность
Российская сторона поможет государствам Сахеля (AES) усилить боеспособность, развивать вооруженные силы и готовить правоохранительные органы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Трансляция мероприятия проводится на сайте ведомства.
«Это, во-первых, оборона и безопасность, во-вторых, экономика и, в-третьих, дипломатия в смысле участия в международных процессах», – заявил Лавров, говоря о помощи, которую Россия готова оказать альянсу.
Глава российского МИДа также отметил, что Москва продолжает содействовать странам АЕS в других сферах, включая сельское хозяйство и энергетику.
В июле 2024 г. АЕS сообщил, что власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера решили сформировать конфедерацию. Это решение стало сигналом их разрыва с членами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАC), отмечает издание. В сентябре 2023 г. Мали, Нигер и Буркина-Фасо также подписали пакт о коллективной обороне.