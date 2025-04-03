Россия поможет африканским странам повысить боеспособность

В июле 2024 г. АЕS сообщил, что власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера решили сформировать конфедерацию. Это решение стало сигналом их разрыва с членами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАC), отмечает издание. В сентябре 2023 г. Мали, Нигер и Буркина-Фасо также подписали пакт о коллективной обороне.