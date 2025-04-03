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Россия поможет африканским странам повысить боеспособность

Ведомости

Российская сторона поможет государствам Сахеля (AES) усилить боеспособность, развивать вооруженные силы и готовить правоохранительные органы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Трансляция мероприятия проводится на сайте ведомства.

«Это, во-первых, оборона и безопасность, во-вторых, экономика и, в-третьих, дипломатия в смысле участия в международных процессах», – заявил Лавров, говоря о помощи, которую Россия готова оказать альянсу.

Глава российского МИДа также отметил, что Москва продолжает содействовать странам АЕS в других сферах, включая сельское хозяйство и энергетику.

В июле 2024 г. АЕS сообщил, что власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера решили сформировать конфедерацию. Это решение стало сигналом их разрыва с членами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАC), отмечает издание. В сентябре 2023 г. Мали, Нигер и Буркина-Фасо также подписали пакт о коллективной обороне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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