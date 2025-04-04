В «Единой России» заявили об исполнении предвыборной программы на 80%

Медведев на заседании сказал, что на выполнение программы у партии остался год, имея в виду, что в 2026 г. запланированы выборы в Госдуму и к этому моменту единороссы будут готовить новый документ. По словам председателя партии, нужно успеть доделать работу по тем направлениям программы, где она идет не слишком динамично. Также Медведев предложил подготовить доклад о реализации партийной программы и передать его президенту Владимиру Путину. На прошедшем в декабре 2024 г. съезде партии в программный документ единороссы внесли изменения, сопоставив их с национальными целями развития.