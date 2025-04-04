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В «Единой России» заявили об исполнении предвыборной программы на 80%

Лидер партии Дмитрий Медведев подвел итоги реализации программы за год до старта избирательной кампании в Госдуму
Елена Мухаметшина

«Единая Россия» за полтора года до выборов в Госдуму исполнила свою предвыборную программу, с которой шла на прошлые выборы 2021 г., на 80%. Об этом на заседании программной комиссии партии сказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. «К настоящему времени выполнено более 80% положений главного партийного документа. Хотя эти арифметические подходы всегда не очень точные, 80%, 20%, может, там весьма важные позиции остались. Поэтому арифметический счет возможен, но ориентироваться, конечно, нужно на конкретные показатели, а не на стоимостные величины», – заявил лидер единороссов.

Медведев на заседании сказал, что на выполнение программы у партии остался год, имея в виду, что в 2026 г. запланированы выборы в Госдуму и к этому моменту единороссы будут готовить новый документ. По словам председателя партии, нужно успеть доделать работу по тем направлениям программы, где она идет не слишком динамично. Также Медведев предложил подготовить доклад о реализации партийной программы и передать его президенту Владимиру Путину. На прошедшем в декабре 2024 г. съезде партии в программный документ единороссы внесли изменения, сопоставив их с национальными целями развития.

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев напомнил о том, что еще в 2021 г. президент на съезде «Единой России» дал поручение модернизировать отделения «Почты России». Но в итоге из 25 000 отделений за 2022-2025 гг. были модернизированы лишь 3250. С учетом выделенных на 2025 г. 500 млн руб. за этот год удастся отремонтировать только 105 отделений. Якушев призвал Минцифры уделить особое внимание этому вопросу.

На заседании программной комиссии выступил и координатор нового направления народной программы партии, посвященного поддержке участников спецоперации, участник «Времени героев» Владимир Сайбель. Он назвал несколько направлений, по которым должна вестись поддержка: обеспечение комплексной медицинской реабилитации, создание условий для профессиональной реализации участников спецоперации, в том числе и доступ к образованию, помощь в трудоустройстве, реализация перечня установленных льгот и разработка новых мер поддержки. Также он призвал «Единую Россию» работать с теми участниками спецоперации, которые не смогли пройти отбор в программу «Время героев», но хотели бы дальше иметь возможность заниматься политикой и работать на госслужбе.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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