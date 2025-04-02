«У нас, к сожалению, 15 членов ЦИК, и это не 15 апостолов»Как в Госдуме обсуждали введение полностью электронного голосования на выборах вместо бумажных бюллетеней
Госдума приняла в первом чтении поправки в избирательное законодательство, которые дают возможность проводить выборы исключительно в электронном формате. Законопроект резко раскритиковали коммунисты, которых не устраивает это новшество. Во втором чтении законопроект будет рассматриваться уже после майских праздников, сказал зампред комитета Госдумы по госстроительству Дмитрий Вяткин («Единая Россия»). При обсуждении повестки пленарного заседания, которое проходило в закрытом режиме, коммунист Алексей Куринный предлагал снять инициативу с рассмотрения, рассказали «Ведомостям» депутаты.
Законопроект в первом чтении представлял один из его авторов, единоросс Дмитрий Ламейкин. «Время меняется, жизнь не стоит на месте», – философски начал депутат, объясняя перемены в избирательной системе. Он кратко перечислил новеллы, которые предполагает законопроект. В частности, упомянул запрет на пожертвования партиям от юрлиц-иноагентов, что сотрудники избиркомов и Минюста могут осуществлять видеосъемку на съездах партии, что появляется возможность дистанционного открытия счетов кандидатов и др.
При этом о главной новелле законопроекта Ламейкин, как и Вяткин, не сказал. Он лишь отметил, что вносятся изменения в формулировки об электронном голосовании. Сейчас закон указывает на то, что выборы по умолчанию проводятся с использованием бумажных бюллетеней, но ЦИК или региональный избирком может принять решение об электронном голосовании. Законопроект предполагает, что все будет наоборот: теперь решение о возможности волеизъявления традиционным способом (т. е. бумажными бюллетенями) должен будет принять ЦИК или комиссия региона – в зависимости от уровня выборов.
На вопросы записалось 19 депутатов, большинство – коммунисты. Мария Прусакова интересовалась, как при электронном голосовании соблюдается тайна волеизъявления. Михаил Матвеев спрашивал про работу наблюдателей во время таких выборов. Андрей Алехин уточнял, почему каждый раз выборы проходят по новым правилам, а Алексей Корниенко – как избежать вмешательства в выборы, если учесть, что большинство смартфонов в России иностранные.
Коммунист Артем Прокофьев вспомнил слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что голосование бумажными бюллетенями – это часть традиционных ценностей. «Не случайно даже вступление в должность высших должностных лиц обставляется традиционными ритуалами. <...> Вы предлагаете уничтожить этот важнейший элемент политической культуры. <...> Какое отношение будет у граждан к власти, сформированной парой кликов?» – возмущался он.
Михаил Делягин из «Справедливой России» и Куринный заявили, что их фракции проголосуют против законопроекта. Куринный возмутился, что теперь избиркомы будет устанавливать, смогут ли граждане проголосовать бумажными бюллетенями. «У нас, к сожалению, 15 членов ЦИК, и это не 15 апостолов <...>. Верьте им, они все сделают правильно», – с сарказмом заявил Куринный. Он подчеркнул, что честные и прозрачные выборы являются единственным законным способом смены власти и те, кто хочет подорвать прозрачность выборов, «на руку этой власти не играют».
Вяткин перед голосованием заявил, что не стоит тратить время на полемику с коллегами, которые «будут до конца отстаивать свою убежденность в том, что никакие технические новшества не могут быть применимы, как вы выразились, в традиционном и консервативном процессе». После этого он решил напомнить о традиции советского времени, когда люди приходили на участки, а в бюллетене был один кандидат.
«Я в советское время тоже, так сказать, видел это все», – заявил единоросс Вяткин. Первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев подсчитал, что на момент последних выборов в СССР Вяткину было 17 лет и голосовать он не мог. «Но прийти с родителями на участок, простите, у меня возможность была», – парировал Вяткин.
За законопроект проголосовали 305 человек, против – 84 депутата из КПРФ и «Справедливой России».