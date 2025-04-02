«У нас, к сожалению, 15 членов ЦИК, и это не 15 апостолов»

При этом о главной новелле законопроекта Ламейкин, как и Вяткин, не сказал. Он лишь отметил, что вносятся изменения в формулировки об электронном голосовании. Сейчас закон указывает на то, что выборы по умолчанию проводятся с использованием бумажных бюллетеней, но ЦИК или региональный избирком может принять решение об электронном голосовании. Законопроект предполагает, что все будет наоборот: теперь решение о возможности волеизъявления традиционным способом (т. е. бумажными бюллетенями) должен будет принять ЦИК или комиссия региона – в зависимости от уровня выборов.