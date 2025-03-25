Конституционный суд определил ДЭГ субсидиарным способом голосования

Между тем, КС продекларировал, что процедура ДЭГ отвечает требованиям надежности, эффективности и прозрачности, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. «Во-вторых, она не препятствует реализации конституционного права на судебную защиту. В-третьих, критерии для отмены итогов голосования при проведении ДЭГ те же, что и при голосовании бумажными бюллетенями», – сказал он «Ведомостям». Настоящее онлайн-голосование, результаты которого были учтены, первый раз прошло в качестве эксперимента в 2019 г. в трех одномандатных округах на выборах в Мосгордуму. Федеральная платформа онлайн-голосования, оператором которой является «Ростелеком», была протестирована в 2020 г. в Курской и Ярославской областях на дополнительных выборах в Госдуму по одномандатным округам. В марте 2024 г. ДЭГ впервые применили на выборах президента России в 29 регионах (в 28 субъектах онлайн-голосование прошло на федеральной платформе, а в Москве – на городской).