Конституционный суд определил ДЭГ субсидиарным способом голосования

Конституционный суд определил ДЭГ субсидиарным способом голосованияПроцедура отвечает требованиям надежности, эффективности и прозрачности, говорится в решении
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ), применяемое в ходе избирательных кампаний различного уровня с 2019 г., является субсидиарным (дополнительным) способом осуществления активного избирательного права, определил Конституционный суд (КС). Соответствующее решение было вынесено по жалобе экс-кандидата в депутаты совета муниципального округа Останкинский в Москве в 2022 г. Дмитрия Карасева, который безуспешно обжаловал решение избиркома об итогах голосования. Автор жалобы ссылался на неправомерность использования электронного голосования в связи с невозможностью надлежащей защиты информации и достоверного определения результатов волеизъявления избирателей, а также осуществления наблюдения.
КС не нашел оснований для принятия жалобы к рассмотрению. Суд установил, что не любые, а только существенные нарушения законодательства, допущенные при подсчете голосов и установлении итогов голосования, определении результатов выборов, не позволяющие установить действительное волеизъявление избирателей, могут служить основанием для отмены итогов голосования и результатов выборов судом. Предполагаемые же нарушения, обусловленные, по мнению Карасева, проведением ДЭГ, не были им доказаны и не нашли подтверждения в представленных судебных актах.
Как следует из определения суда, возможность ДЭГ предусмотрена в законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в целях обеспечения избирателям «дополнительной возможности отдать свои голоса на выборах сообразно собственным предпочтениям». «В силу природы и особенностей данного способа осуществления активного избирательного права нормативная регламентация дистанционного электронного голосования, фундаментом которой является названный федеральный закон, предполагает, что для проведения такого голосования применяются в разумном сочетании необходимые правовые, организационные и технические средства, в совокупности гарантирующие правомерность соответствующих избирательных процедур, их надежность, эффективность и прозрачность», – говорится в документе.
На московских муниципальных выборах 2022 г. был «стандартный московский» ДЭГ, совмещенный с обычным голосованием, напоминает юрист Олег Захаров. По его словам, главные доводы заявителя о непрозрачности подсчета голосов в ДЭГ и его регламентации подзаконными актами вместо закона уже были предметом рассмотрения суда, однако новое поколение ЭГ образца 2024 г. с бумажными бюллетенями по предварительной заявке, с использованием электронных терминалов как для голосования на участке, так и для надомного, не застрахованы от новой судебной проверки высшей судебной инстанцией. «Ее могут инициировать как избиратели, которым не выдали бумажные бюллетени (если пройдут все обычные судебные инстанции), так и депутаты Госдумы», – сказал Захаров. КС в определении по жалобе Карасева «пусть и вскользь, но подтвердил» дополнительный характер ДЭГ по отношению к обычным процедурам выборов, отметил эксперт. Группа сенаторов и депутатов внесла 13 февраля в Госдуму масштабные поправки в избирательное законодательство. Одна из новелл – электронное голосование становится основной формой волеизъявления.
Между тем, КС продекларировал, что процедура ДЭГ отвечает требованиям надежности, эффективности и прозрачности, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. «Во-вторых, она не препятствует реализации конституционного права на судебную защиту. В-третьих, критерии для отмены итогов голосования при проведении ДЭГ те же, что и при голосовании бумажными бюллетенями», – сказал он «Ведомостям». Настоящее онлайн-голосование, результаты которого были учтены, первый раз прошло в качестве эксперимента в 2019 г. в трех одномандатных округах на выборах в Мосгордуму. Федеральная платформа онлайн-голосования, оператором которой является «Ростелеком», была протестирована в 2020 г. в Курской и Ярославской областях на дополнительных выборах в Госдуму по одномандатным округам. В марте 2024 г. ДЭГ впервые применили на выборах президента России в 29 регионах (в 28 субъектах онлайн-голосование прошло на федеральной платформе, а в Москве – на городской).