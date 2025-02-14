Электронное голосование становится предпочтительным на всех уровнях выборов

Дистанционное открытие счетов

Еще одна новелла – это проведение в 2025 г. эксперимента по дистанционному открытию, ведению и закрытию спецсчетов счетов для кандидатов. По задумке авторов, это сократит время на решение финансовых вопросов, а также исключит необходимость очно посещать банки. Дистанционная работа со счетами облегчит жизнь кандидатам через использование современных отечественных технологических платформ и решений, говорит сенатор Сергей Перминов («Единая Россия»). «Поправки адресованы прикладным вопросам и позволят экономить время и средства», – добавил он. Члены ЛДПР «язык стерли» говорить о необходимости дистанционного открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, напоминает депутат Алексей Диденко. По его словам, особенно остро эта проблема стоит в отдаленных сельских территориях, где «просто нет филиалов банков». «И кандидату, чтобы открыть счет, необходимо ехать десятки, иногда сотни километров. Если не подаешь уведомление об открытии счета, тебя могут не зарегистрировать», – говорит он. По мнению депутата, эта поправка «просто облегчит жизнь» кандидатам. Впрочем, по мнению депутата Госдумы от «Справедливой России» Николая Новичкова, такое предложение кажутся привлекательным только на первый взгляд. «Все эти вещи на самом деле отдаляют избирателя и кандидата от реального политического процесса. Люди должны ходить на избирательные участки и в отделения банков. Люди должны участвовать в политической жизни в том числе ногами. Поэтому мы крайне настороженно относимся к подобным инициативам», – сказал он «Ведомостям».