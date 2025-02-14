Электронное голосование становится предпочтительным на всех уровнях выборов

Электронное голосование становится предпочтительным на всех уровнях выборовВ Госдуму внесли большой пакет поправок в избирательное законодательство перед выборами 2026 года
Группа сенаторов и депутатов внесла 13 февраля в Госдуму масштабные поправки в избирательное законодательство. Одна из основных новелл – электронное голосование становится основной формой волеизъявления.
На это указывает поправка в закон об основных гарантиях (ст. 64), говорит юрист Гарегин Митин: «При проведении электронного голосования голосование с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может проводиться по решению ЦИК России [и на региональных выборах] – по решению комиссии субъекта». Эта норма касается и местных выборов. Уточняется, что в случае, если в регионе одновременно проводится дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и электронное голосование, то итоги электронного голосования могут учитываются в итогах голосования с помощью ДЭГ.
Этими поправками подтверждаются московские новации в части электронного безбумажного голосования, которые были апробированы на выборах в Мосгордуму в 2024 г., говорит электоральный юрист Олег Захаров. Такой способ предполагает выбор кандидата на участке, но с помощью специального терминала/планшета. Участки, оснащенные комплексами электронного голосования (КЭГами), могут обходиться без бумажных бюллетеней (возможность их получения сохраняется, но только «по талонам» – на основании заранее поданной заявки), объясняет он. В 2024 г. этот столичный эксперимент проводился без прямой нормы в федеральном законе, теперь этот порядок можно будет использовать в любом регионе, при наличии КЭГов, говорит он.
Вероятно, ЦИК будет расширять возможности голосования по месту нахождения на выборах разного уровня в т.ч. с помощью применения электронных нововведений, таких как использовались в Москве. «В случае принятия законопроекта российская избирательная система приблизится к завершающей стадии перехода к электронному голосованию, когда бумажный бюллетень станет анахронизмом», – считает Митин. «Такое изменение можно назвать веховым», – заявил «Ведомостям» юрист Антон Тимченко.
С заграницей все иначе
Также законопроектом меняется принцип нарезки одномандатных округов. Если на предыдущих выборах находящиеся за рубежом избиратели учитывались в формуле распределения и приписывались к одному из округов, то теперь из закона предлагается полностью исключить этот пункт (п.9 ст.12 закона о выборах депутатов Госдумы). Так называемые зарубежные голоса будут засчитываться только за федеральный список той или иной партии.
Первый шаг на пути к этим изменениям был сделан в мае 2023 г., когда вступил в силу новый порядок голосования, где говорилось о том, что за границей избиратель вправе получить только один избирательный бюллетень - для голосования по федеральному избирательному округу («Ведомости» писали об этом 8 окября 2024 г.).
Дистанционное открытие счетов
Еще одна новелла – это проведение в 2025 г. эксперимента по дистанционному открытию, ведению и закрытию спецсчетов счетов для кандидатов. По задумке авторов, это сократит время на решение финансовых вопросов, а также исключит необходимость очно посещать банки. Дистанционная работа со счетами облегчит жизнь кандидатам через использование современных отечественных технологических платформ и решений, говорит сенатор Сергей Перминов («Единая Россия»). «Поправки адресованы прикладным вопросам и позволят экономить время и средства», – добавил он. Члены ЛДПР «язык стерли» говорить о необходимости дистанционного открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, напоминает депутат Алексей Диденко. По его словам, особенно остро эта проблема стоит в отдаленных сельских территориях, где «просто нет филиалов банков». «И кандидату, чтобы открыть счет, необходимо ехать десятки, иногда сотни километров. Если не подаешь уведомление об открытии счета, тебя могут не зарегистрировать», – говорит он. По мнению депутата, эта поправка «просто облегчит жизнь» кандидатам. Впрочем, по мнению депутата Госдумы от «Справедливой России» Николая Новичкова, такое предложение кажутся привлекательным только на первый взгляд. «Все эти вещи на самом деле отдаляют избирателя и кандидата от реального политического процесса. Люди должны ходить на избирательные участки и в отделения банков. Люди должны участвовать в политической жизни в том числе ногами. Поэтому мы крайне настороженно относимся к подобным инициативам», – сказал он «Ведомостям».
Предложение закрепить избирателей за пределами России к федеральному избирательному округу является «технологическим»: таким образом власти пытается обезопасить себя от протестного голосования релокантов, считает депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ). «Речь все-таки о мажоритарной системе, где голосуют за конкретного человека, – депутат Алексей Диденко (ЛДПР). –И для кандидата возникают трудности с агитацией. Хорошо, если речь идет о ближнем зарубежье, но как, например, можно физически агитировать в Европе?».
Еще одно нововведение касается изготовления бюллетеней: для голосующих за пределами России их могут печатать непосредственно на местах. Для этого, вероятно, и внесли изменения в закон о лицензировании, приписав, что лицензия не требуется при изготовлении такой защищенной от подделок полиграфической продукции как избирательная документация, в т.ч. бюллетени. В них будут указываться данные только первых пяти зарегистрированных кандидатов из общефедеральной части списка, о них жу будет размещаться информация на участках. При этом на избирательных участках (обычно – в консульских учреждениях) будет размещаться информация только про пять кандидатов, включенных в общефедеральную часть списка (по закону партия может включить в общефедеральную часть до 15 кандидатов).
Такая новелла объясняется в пояснительной записке тем, что в «сложившейся политической ситуации» изготовление и доставка бюллетеней на зарубежные участки может быть «значительно затруднена или вообще невозможна». Поэтому, уточняется там же, единственный способ обеспечить голосование на таких участках – это изготавливать бюллетени сразу за рубежом. Раньше не было разделения на зарубежные и «отечественные» бюллетени, подтверждает Захаров.
Административные дела
Кроме того, законопроект предполагает ряд других изменений. Им предусматривается и специальное основание для упразднения территориальной избирательной комиссии (ТИК) в административном порядке по решению избирательной комиссии субъекта – изменение административно-территориального устройства или преобразование муниципального образования (поправки вносятся в закон об основных гарантиях избирательных прав).
«Чтобы не было злоупотреблений в предлагаемой процедуре предусматривается обязательное согласование решения об упразднении с ЦИК, но ЦИК не контролирует вопросы территориального устройства субъекта, от комиссий можно будет избавляться путем административно-территориальных изменений», – обращает внимание электоральный юрист Гарегин Митин. Упразднение ТИК при преобразовании муниципального образования предусматривается в связи с текущей муниципальной реформой, объясняет он.
Еще одной заметной новацией стало развитие надзорной функции избиркомов: теперь в законе прямо прописано их право снимать мероприятия по партийному выдвижению на видео и фотографировать документы, обращает внимание Захаров. Также законодатели хотят прописать в законе «О политических партиях» запрет на пожертвования партиям не только от иностранных агентов, но и от российских юрлиц, учрежденных иноагентами, а также от лиц, считающимся экстремистами или террористами в России. Аналогичный запрет уже установлен для внесения пожертвований в избирательные фонды и фонды референдума, говорится в пояснительной записке.
В подготовке материала участвовали Юлия Малева и Александр Тихонов