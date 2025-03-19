Единороссы к думским выборам создадут свою вертикаль для мобилизации электората

Единороссы к думским выборам создадут свою вертикаль для мобилизации электоратаРабота будет максимально централизована в региональных исполкомах, обещают в партии
Партия «Единая Россия» (ЕР) намерена перестроить свою работу в регионах перед выборами депутатов Госдумы 2026 г. Партийное руководство задумалось об «объединении ресурсов и партийных институтов» накануне кампании, сказали «Ведомостям» два источника в ЕР и два политтехнолога, работающих с единороссами. Об этом будет рассказано на семинаре для руководителей региональных исполкомов ЕР, который начнется 19 марта. По словам одного из источников, в регионах ждут, что до них «доведут базовые установки и KPI на год, а также информацию о новшествах в работе».
Вводные партийцам даст в том числе секретарь генсовета Владимир Якушев, говорят источники «Ведомостей». Это первый семинар такого плана в 2025 г.
По словам собеседника в руководстве партии, одно из нововведений, о котором расскажут регионалам, – это перестройка работы «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР), а также Штабов общественной поддержки (ШОП). Они должны активнее работать на привлечение людей в число сторонников партии. ШОПы, которые открывались к президентским выборам 2024 г., должны влиться в региональные отделения партии, говорит источник «Ведомостей». Эта структура создавалась как независимая площадка под выборы, но теперь должна работать в составе исполкомов. Но как площадка «для взаимодействия и общения с гражданами» ШОП останется, т. е. оптимизировать ее не будут. Координаторы региональных молодежек, не теряя своих должностей в МГЕР, станут замами в региональных отделениях ЕР, сказал источник в партии.
Суть изменений он изложил так: «Нам важно, чтобы это был единый штабной механизм при подготовке к выборам». Соответственно, чтобы единую повестку можно было транслировать из Москвы в исполкомы. Руководителями региональных штабов станут в основном главы исполкомов, говорит источник «Ведомостей», хотя нужно учитывать, что «страна разная». Главная задача – обеспечить субъектность партии на этапе подготовки, отмечает он.
Отдельный вопрос, который будет обсуждаться на семинаре, – мобилизация сторонников партии. За этот блок отвечает глава ЦИК партии Александр Сидякин. По итогам президентских выборов 2024 г. единороссы рассказывали, что явка партийных сторонников составила 31,2 млн, это 40% от всех голосов за Владимира Путина. Всего он набрал 76,2 млн голосов (см. «Ведомости» от 20 марта 2024 г.). «Этого запаса хватит, чтобы подтвердить результат и на выборах в Госдуму», – замечает источник «Ведомостей», подчеркивая, что партийцы работают над качеством резерва сторонников. На выборах в нижнюю палату парламента 2021 г. за партию проголосовало чуть больше 28 млн избирателей. Кроме того, партийцам расскажут о том, что нужно соотносить планы по внедрению ДЭГ с мобилизационными планами ЕР.
«Видимо, сделан стратегический выбор в сторону чисто мобилизационных технологий, главными элементами которых являются партийные исполкомы, – говорит политтехнолог Олег Захаров. – А электоральный инструментарий, технологические приемы отходят на второй план». Поэтому, рассуждает он, и схлопываются поддерживающие их партийные институции – ШОПы и МГЕР, их работу сложно линейно конвертировать в мобилизационную базу. Захаров уточнил, что ЕР хочет выйти на выборы в Госдуму в 2026 г. с гарантией победы, «а это, конечно, более предсказуемо в условиях, когда все ресурсы работают на одну, мобилизационную, задачу, а не распыляются на несколько направлений».
В подготовке участвовал Александр Тихонов