Единороссы к думским выборам создадут свою вертикаль для мобилизации электората

По словам собеседника в руководстве партии, одно из нововведений, о котором расскажут регионалам, – это перестройка работы «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР), а также Штабов общественной поддержки (ШОП). Они должны активнее работать на привлечение людей в число сторонников партии. ШОПы, которые открывались к президентским выборам 2024 г., должны влиться в региональные отделения партии, говорит источник «Ведомостей». Эта структура создавалась как независимая площадка под выборы, но теперь должна работать в составе исполкомов. Но как площадка «для взаимодействия и общения с гражданами» ШОП останется, т. е. оптимизировать ее не будут. Координаторы региональных молодежек, не теряя своих должностей в МГЕР, станут замами в региональных отделениях ЕР, сказал источник в партии.