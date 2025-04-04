NBC: окружение Трампа советует ему не звонить Путину до полного прекращения огня

2 и 3 апреля в Вашингтоне находился глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Во время своего визита он обсудил с представителями администрации США возобновление отношений между Москвой и Вашингтоном, вопросы развития экономического партнерства и сотрудничество в Арктике. По его словам, встречи были очень проактивными и за два дня переговоров две державы смогли продвинуться на три шага вперед.