NBC: окружение Трампа советует ему не звонить Путину до полного прекращения огня
Ближайшее окружение президента США Дональда Трампа рекомендует ему не звонить российскому лидеру Владимиру Путину до согласия последнего на полное прекращение огня. Об этом со ссылкой на источники пишет NBC News.
Двое представителей администрации сообщили телекомпании, что на сегодняшний день ни одного звонка между Трампом и Путиным запланировано не было. При этом, по их словам, американский лидер можно внезапно решить, что хочет поговорить с Путиным.
«Но они сказали, что ему посоветовали не звонить, если только Путин не сообщит Белому дому, что он согласен на полное прекращение огня в российско-украинском конфликте», – говорится в материале.
В ночь на 4 апреля Трамп заявил о своей уверенность в том, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский готовы к сделке по Украине. По словам главы США, Европа не добилась успеха во взаимодействии с Путиным. При этом Трамп уверен, что ему удастся достичь результата в этом вопросе.
2 и 3 апреля в Вашингтоне находился глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Во время своего визита он обсудил с представителями администрации США возобновление отношений между Москвой и Вашингтоном, вопросы развития экономического партнерства и сотрудничество в Арктике. По его словам, встречи были очень проактивными и за два дня переговоров две державы смогли продвинуться на три шага вперед.