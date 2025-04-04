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NBC: окружение Трампа советует ему не звонить Путину до полного прекращения огня

Ведомости

Ближайшее окружение президента США Дональда Трампа рекомендует ему не звонить российскому лидеру Владимиру Путину до согласия последнего на полное прекращение огня. Об этом со ссылкой на источники пишет NBC News.

Двое представителей администрации сообщили телекомпании, что на сегодняшний день ни одного звонка между Трампом и Путиным запланировано не было. При этом, по их словам, американский лидер можно внезапно решить, что хочет поговорить с Путиным.

«Но они сказали, что ему посоветовали не звонить, если только Путин не сообщит Белому дому, что он согласен на полное прекращение огня в российско-украинском конфликте», – говорится  в материале.

В ночь на 4 апреля Трамп заявил о своей уверенность в том, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский готовы к сделке по Украине. По словам главы США, Европа не добилась успеха во взаимодействии с Путиным. При этом Трамп уверен, что ему удастся достичь результата в этом вопросе.

2 и 3 апреля в Вашингтоне находился глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Во время своего визита он обсудил с представителями администрации США возобновление отношений между Москвой и Вашингтоном, вопросы развития экономического партнерства и сотрудничество в Арктике. По его словам, встречи были очень проактивными и за два дня переговоров две державы смогли продвинуться на три шага вперед.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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