Bloomberg: США ждут доклада Дмитриева Путину о визите в Вашингтон

2 и 3 апреля Дмитриев по поручению Путина проводил в Вашингтоне переговоры с представителями администрации США. В частности, обсуждалось возобновление отношений между Москвой и Вашингтоном, а также вопросы развития экономического партнерства и сотрудничество в Арктике. По его словам, за два дня переговоров две державы смогли продвинуться на три шага вперед. Спецпредставитель Путина также подчеркивал, что администрация Трампа настроена на решение геополитических вопросов и слышит позицию Москвы по многим темам.