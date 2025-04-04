Bloomberg: США ждут доклада Дмитриева Путину о визите в Вашингтон
Вашингтон ждет, когда глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев доложит Владимиру Путину о переговорах с представителями американской администрации. После этого стороны продолжат взаимодействие, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
«По словам человека, знакомого с ходом переговоров, США сейчас ждут, когда российский переговорщик Кирилл Дмитриев отчитается перед Путиным, прежде чем стороны перейдут к следующим шагам», – говорится в материале.
По данным Bloomberg, присутствие Дмитриева в Вашингтоне «подчеркивает перспективы расширения делового сотрудничества между двумя странами в рамках потенциальных проектов, в том числе в Арктике и в сфере сжиженного природного газа».
2 и 3 апреля Дмитриев по поручению Путина проводил в Вашингтоне переговоры с представителями администрации США. В частности, обсуждалось возобновление отношений между Москвой и Вашингтоном, а также вопросы развития экономического партнерства и сотрудничество в Арктике. По его словам, за два дня переговоров две державы смогли продвинуться на три шага вперед. Спецпредставитель Путина также подчеркивал, что администрация Трампа настроена на решение геополитических вопросов и слышит позицию Москвы по многим темам.