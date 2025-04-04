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Bloomberg: США ждут доклада Дмитриева Путину о визите в Вашингтон

Ведомости

Вашингтон ждет, когда глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев доложит Владимиру Путину о переговорах с представителями американской администрации. После этого стороны продолжат взаимодействие, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

«По словам человека, знакомого с ходом переговоров, США сейчас ждут, когда российский переговорщик Кирилл Дмитриев отчитается перед Путиным, прежде чем стороны перейдут к следующим шагам», – говорится в материале.

По данным Bloomberg, присутствие Дмитриева в Вашингтоне «подчеркивает перспективы расширения делового сотрудничества между двумя странами в рамках потенциальных проектов, в том числе в Арктике и в сфере сжиженного природного газа».

2 и 3 апреля Дмитриев по поручению Путина проводил в Вашингтоне переговоры с представителями администрации США. В частности, обсуждалось возобновление отношений между Москвой и Вашингтоном, а также вопросы развития экономического партнерства и сотрудничество в Арктике. По его словам, за два дня переговоров две державы смогли продвинуться на три шага вперед. Спецпредставитель Путина также подчеркивал, что администрация Трампа настроена на решение геополитических вопросов и слышит позицию Москвы по многим темам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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