WP: в США уволили главу Агентства нацбезопасности из-за нелояльности к Трампу
Главу киберкомандования США и директора Агентства национальной безопасности (АНБ) Тимоти Хо уволили сразу с двух постов, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников. С их слов, был уволен и гражданский заместитель Хо в АНБ Венди Ноубл.
Как отмечает издание, на увольнении настояла ультраправая активистка Лора Лумер во время встречи с президентом Дональдом Трампом. Помимо отставки Хо и Ноубла она настаивала на увольнении других чиновников – сотрудников Совета национальной безопасности, чьи взгляды она отметила как «нелояльные» по отношению к президенту.
На должность Хо назначил бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Мили. Министр обороны Пит Хегсет в январе отозвал у Милли, вышедшего в отставку в 2023 г., охрану и допуск к секретной информации из-за возможной нелояльности по отношению к действующему президенту США.
Исполняющим обязанности директора АНБ назначен Уильям Дж. Хартман, который ранее был заместителем главы киберкомандования.
В январе администрация Белого дома проверяла около 160 служащих в Совете национальной безопасности на лояльность к Трампу, писали СМИ. Тогда проверки стали частью масштабной инициативы по реформированию федеральной власти, которая включает в себя упрощение увольнения госслужащих и формирование коллектива.