WP: в США уволили главу Агентства нацбезопасности из-за нелояльности к Трампу

Как отмечает издание, на увольнении настояла ультраправая активистка Лора Лумер во время встречи с президентом Дональдом Трампом. Помимо отставки Хо и Ноубла она настаивала на увольнении других чиновников – сотрудников Совета национальной безопасности, чьи взгляды она отметила как «нелояльные» по отношению к президенту.