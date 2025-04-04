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WP: в США уволили главу Агентства нацбезопасности из-за нелояльности к Трампу

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Главу киберкомандования США и директора Агентства национальной безопасности (АНБ) Тимоти Хо уволили сразу с двух постов, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников. С их слов, был уволен и гражданский заместитель Хо в АНБ Венди Ноубл.

Как отмечает издание, на увольнении настояла ультраправая активистка Лора Лумер во время встречи с президентом Дональдом Трампом. Помимо отставки Хо и Ноубла она настаивала на увольнении других чиновников – сотрудников Совета национальной безопасности, чьи взгляды она отметила как «нелояльные» по отношению к президенту.

На должность Хо назначил бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Мили. Министр обороны Пит Хегсет в январе отозвал у Милли, вышедшего в отставку в 2023 г., охрану и допуск к секретной информации из-за возможной нелояльности по отношению к действующему президенту США.

Исполняющим обязанности директора АНБ назначен Уильям Дж. Хартман, который ранее был заместителем главы киберкомандования.

В январе администрация Белого дома проверяла около 160 служащих в Совете национальной безопасности на лояльность к Трампу, писали СМИ. Тогда проверки стали частью масштабной инициативы по реформированию федеральной власти, которая включает в себя упрощение увольнения госслужащих и формирование коллектива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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