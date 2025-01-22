Администрация Трампа проверяет сотрудников Совета нацбезопасности на лояльность

20 января Дональд Трамп вступил на должность президента США. За кроткое время своей службы он успел издать множество указов, касающихся разных отраслей жизни страны. Например, он подписал документ, согласно которому на границе США и Мексики вводится режим ЧС, а также министерство внутренней безопасности США 21 января разрешило правоохранителям депортировать нелегалов по ускоренной процедуре, то есть без решения суда.