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Администрация Трампа проверяет сотрудников Совета нацбезопасности на лояльность

Ведомости

Администрация Белого дома начала проверку около 160 служащих в Совете национальной безопасности на лояльность к президенту США Дональду Трампу, сообщает Axios со ссылкой на источник.

Издание подчеркивает, что начавшиеся проверки – часть более масштабной инициативы Трампа по реформированию федеральной власти, которая включает в себя упрощение увольнения госслужащих и формирование лояльного коллектива.

Пока временно отстраненные работают в удаленном формате. Тем временем в совет принимаются новые служащие, в том числе те, кто работал там во время первого президентского срока Трампа.

С момента инаугурации Трамп подписал указ, согласно которому для государственных служащих возвращается полный рабочий день в офисе, а также приостанавливается прием на работу федеральных служащих.

9 января советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявлял, что карьерные государственные служащие, прикомандированные к Совету национальной безопасности во время правления Байдена, будут возвращены в свои федеральные агентства и департаменты.

20 января Дональд Трамп вступил на должность президента США. За кроткое время своей службы он успел издать множество указов, касающихся разных отраслей жизни страны. Например, он подписал документ, согласно которому на границе США и Мексики вводится режим ЧС, а также министерство внутренней безопасности США 21 января разрешило правоохранителям депортировать нелегалов по ускоренной процедуре, то есть без решения суда.

22 января Трамп призвал Россию к скорейшим переговорам по разрешению украинского конфликта, предупредив, что в ином случае он введет новые санкции на весь российский экспорт в Штаты и другие страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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