Путин провел встречу с Ольгой Любимовой
Президент Владимир Путин встретился с министром культуры Ольгой Любимовой для обсуждения развития подведомственной сферы, говорится на сайте Кремля.
Любимова рассказала президенту о модернизации музеев и библиотек, развитии кинематографической студии в Донецкой и Луганской народных республиках, сотрудничестве с Минпромторгом по оснащению детских школ искусств музыкальными инструментами. Министр также рассказала о совместной работе с фондом «Защитники Отечества».
26 марта Путин провел заседание Совета по культуре и искусству. Обсуждались обустройство школ кинотеатрами, отток циркачей из России, поддержка отечественной анимации, а также уничтожение объектов культурного наследия в приграничной Курской области вооруженными силами Украины. Любимова выразила готовность проработать отдельные поручения президента по темам, озвученным на заседании.