Путин провел встречу с Ольгой Любимовой

Любимова рассказала президенту о модернизации музеев и библиотек, развитии кинематографической студии в Донецкой и Луганской народных республиках, сотрудничестве с Минпромторгом по оснащению детских школ искусств музыкальными инструментами. Министр также рассказала о совместной работе с фондом «Защитники Отечества».