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Telegraph: Макрон может в будущем вести переговоры с Россией от лица Европы

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривается как возможный представитель Европы на переговорах с Россией по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По информации собеседника издания, Макрон готов выступить посредником, «когда наступит подходящий момент». Однако, как уточняет источник, в настоящее время говорить о начале переговоров преждевременно. Среди альтернативных кандидатур также упоминается премьер-министр Великобритании Кир Стармер, однако, по мнению The Daily Telegraph, его участие в диалоге с президентом России Владимиром Путиным маловероятно на фоне активной поддержки Лондоном обороны Украины.

Издание отмечает, что идею возможного посредничества Макрона продвигают участники так называемой «коалиции желающих». Их доводы основываются на опыте президента Франции, который ранее поддерживал регулярные контакты с российским лидером.

Еще в марте Макрон заявлял, что готов к возобновлению диалога с Путиным, как только Европа и Украина решат, что для этого пришло время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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