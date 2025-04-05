Telegraph: Макрон может в будущем вести переговоры с Россией от лица Европы

По информации собеседника издания, Макрон готов выступить посредником, «когда наступит подходящий момент». Однако, как уточняет источник, в настоящее время говорить о начале переговоров преждевременно. Среди альтернативных кандидатур также упоминается премьер-министр Великобритании Кир Стармер, однако, по мнению The Daily Telegraph, его участие в диалоге с президентом России Владимиром Путиным маловероятно на фоне активной поддержки Лондоном обороны Украины.