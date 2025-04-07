Путин проведет встречу с главой «Аэрофлота»

5 марта стало известно, что группа «Аэрофлот» впервые за четыре года получила чистую прибыль. По итогам 2024 г. она составила 55 млрд руб. по МСФО. Это ощутимое изменение в сравнении с 2023 г., который был закончен с убытком в 14 млрд руб. Но аналитик «Финама» Саид Керимханов пояснял, что пока нет уверенности в том, что «Аэрофлот» будет выплачивать дивиденды за 2024 г. По его словам, у группы есть инвестиционная программа, которая требует свободных финансовых ресурсов.