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Путин проведет встречу с главой «Аэрофлота»

Ведомости

Президент России Владимир Путин 7 апреля проведет встречу с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским. Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что президент традиционно с большим вниманием относится к результатам деятельности компании и к ее возможным текущим проблемам.

«Сегодня Александровский как раз доложит президенту о том, что происходит, как развивается дальше наш «Аэрофлот», – пояснил Песков.

Он добавил, что президент всю рабочую неделю будет работать в Кремле.

5 марта стало известно, что группа «Аэрофлот» впервые за четыре года получила чистую прибыль. По итогам 2024 г. она составила 55 млрд руб. по МСФО. Это ощутимое изменение в сравнении с 2023 г., который был закончен с убытком в 14 млрд руб. Но аналитик «Финама» Саид Керимханов пояснял, что пока нет уверенности в том, что «Аэрофлот» будет выплачивать дивиденды за 2024 г. По его словам, у группы есть инвестиционная программа, которая требует свободных финансовых ресурсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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