Путин проведет встречу с главой «Аэрофлота»
Президент России Владимир Путин 7 апреля проведет встречу с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским. Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что президент традиционно с большим вниманием относится к результатам деятельности компании и к ее возможным текущим проблемам.
«Сегодня Александровский как раз доложит президенту о том, что происходит, как развивается дальше наш «Аэрофлот», – пояснил Песков.
Он добавил, что президент всю рабочую неделю будет работать в Кремле.
5 марта стало известно, что группа «Аэрофлот» впервые за четыре года получила чистую прибыль. По итогам 2024 г. она составила 55 млрд руб. по МСФО. Это ощутимое изменение в сравнении с 2023 г., который был закончен с убытком в 14 млрд руб. Но аналитик «Финама» Саид Керимханов пояснял, что пока нет уверенности в том, что «Аэрофлот» будет выплачивать дивиденды за 2024 г. По его словам, у группы есть инвестиционная программа, которая требует свободных финансовых ресурсов.