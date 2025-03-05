Группа «Аэрофлот» впервые за четыре года получила чистую прибыль

Группа «Аэрофлот» впервые за четыре года получила чистую прибыльОна по максимуму использует свои самолеты и вкладывается в их обслуживание
Чистая прибыль группы «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа») по итогам 2024 г. составила 55 млрд руб. против убытка 14 млрд руб. за 2023 г., следует из финансовой отчетности по МСФО. Показатель вышел в плюс впервые с 2019 г.
Выручка группы выросла за прошлый год на 40% до 856,8 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 18%. При этом рентабельность по EBITDA снизилась на 5 п. п. до 27,7%.
«Аэрофлот» в 2024 г. столкнулся со значительным – почти в 1,8 раза – ростом операционных расходов. Всего они составили 757,2 млрд руб. Из них 303,9 млрд руб. пришлось на авиакеросин (+39% г/г). Кроме того, на 32% выросли затраты на аэропортовое обслуживание самолетов и обслуживание пассажиров – до 149,2 млрд руб. На 29% увеличились расходы на оплату труда почти до 100 млрд руб. и в 2,4 раза выросли затраты на техническое обслуживание воздушных судов (ВС) до 57 млрд руб.