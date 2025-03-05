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Группа «Аэрофлот» впервые за четыре года получила чистую прибыль

Она по максимуму использует свои самолеты и вкладывается в их обслуживание
Светлана Афонина
В 2024 г. совокупный налет по флоту группы превысил 1 млн часов
В 2024 г. совокупный налет по флоту группы превысил 1 млн часов / Максим Стулов / Ведомости

Чистая прибыль группы «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа») по итогам 2024 г. составила 55 млрд руб. против убытка 14 млрд руб. за 2023 г., следует из финансовой отчетности по МСФО. Показатель вышел в плюс впервые с 2019 г.

Выручка группы выросла за прошлый год на 40% до 856,8 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 18%. При этом рентабельность по EBITDA снизилась на 5 п. п. до 27,7%.

«Аэрофлот» в 2024 г. столкнулся со значительным – почти в 1,8 раза – ростом операционных расходов. Всего они составили 757,2 млрд руб. Из них 303,9 млрд руб. пришлось на авиакеросин (+39% г/г). Кроме того, на 32% выросли затраты на аэропортовое обслуживание самолетов и обслуживание пассажиров – до 149,2 млрд руб. На 29% увеличились расходы на оплату труда почти до 100 млрд руб. и в 2,4 раза выросли затраты на техническое обслуживание воздушных судов (ВС) до 57 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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