Группа «Аэрофлот» впервые за четыре года получила чистую прибыль

«Аэрофлот» в 2024 г. столкнулся со значительным – почти в 1,8 раза – ростом операционных расходов. Всего они составили 757,2 млрд руб. Из них 303,9 млрд руб. пришлось на авиакеросин (+39% г/г). Кроме того, на 32% выросли затраты на аэропортовое обслуживание самолетов и обслуживание пассажиров – до 149,2 млрд руб. На 29% увеличились расходы на оплату труда почти до 100 млрд руб. и в 2,4 раза выросли затраты на техническое обслуживание воздушных судов (ВС) до 57 млрд руб.