Илон Маск напомнил, насколько близки Россия и США
Илон Маск, возглавляющий департамент США по государственной эффективности (DOGE), обратил внимание на то, как близко расположены Россия и Америка. Он опубликовал соответствующий ролик в соцсети Х.
В видео рассказывается о границе между островами Ратманова и Крузенштерна. Та составляет всего 3,8 км.
«Зимой вода замерзает, создавая ледяной мост между двумя странами», – поясняется в ролике.
По данным Маска, это позволяет перейти из РФ в США пешком.
Под постом развернулась дискуссия, где ряд пользователей высказались за развитие сотрудничества с Россией. По их мнению, РФ и США имеют больше точек соприкосновения, нежели с ЕС.
5 апреля Маск выступил с очередным призывом остановить конфликт на Украине. Он подверг критике тех, кто поддерживает продолжение военных действий, назвав их лицемерами и лжецами.