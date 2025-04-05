Илон Маск призвал остановить конфликт на Украине
Американский предприниматель и глава департамента США по государственной эффективности Илон Маск заявил о необходимости прекратить конфликт на Украине, пишет агентство «РИА Новости».
Он подчеркнул, что те, кто выступает за продолжение военных действий, являются «лицемерами и лжецами».
«У меня нет никакого уважения к разжигателям войны и военным спекулянтам. Это настоящее зло», – сказал Маск, выступая по видеосвязи на конгрессе итальянской партии «Лига» во Флоренции.
Беседу с предпринимателем со сцены вел лидер партии и вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
В конце марта президент США Дональд Трамп пригрозил введением «вторичных пошлин» на российскую нефть, если сочтет, что Россия препятствует заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Трамп подчеркнул недовольство позицией обеих сторон – как Москвы, так и Киева.