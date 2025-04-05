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Илон Маск призвал остановить конфликт на Украине

Ведомости

Американский предприниматель и глава департамента США по государственной эффективности Илон Маск заявил о необходимости прекратить конфликт на Украине, пишет агентство «РИА Новости».

Он подчеркнул, что те, кто выступает за продолжение военных действий, являются «лицемерами и лжецами».

«У меня нет никакого уважения к разжигателям войны и военным спекулянтам. Это настоящее зло», – сказал Маск, выступая по видеосвязи на конгрессе итальянской партии «Лига» во Флоренции.

Беседу с предпринимателем со сцены вел лидер партии и вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

В конце марта президент США Дональд Трамп пригрозил введением «вторичных пошлин» на российскую нефть, если сочтет, что Россия препятствует заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Трамп подчеркнул недовольство позицией обеих сторон – как Москвы, так и Киева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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