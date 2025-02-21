Песков: высказывания Маска связаны с его неравнодушием к ситуации на Украине

Маск неоднократно высказывался относительно конфликта на Украине в социальной сети X. 20 февраля он написал, что значительная часть денег, которые направлялись на помощь Украине, были расхищены демократами и «некоторыми республиканцами». Именно это стало причиной, почему президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что получил только половину средств американской помощи, уточняет предприниматель.