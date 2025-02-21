Песков: высказывания Маска связаны с его неравнодушием к ситуации на Украине
Недавние высказывания главы ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илона Маска в социальной сети X связаны с тем, что он не может оставаться равнодушным по отношению к ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков рассказал, что позиция Киева, которая исключает возможность мирных переговоров, мало кого оставляет равнодушным. Позже это находит свой отклик в эмоциональных высказываниях политиков.
Пресс-секретарь напомнил, что позиция Москвы в отношении Киева последовательна. Президент РФ Владимир Путин открыт для урегулирования украинского конфликта посредством мирных переговоров. Перед администрацией страны стоят цели, связанные с национальной безопасностью и национальными интересами.
Дальнейшее спонсирование военных действий на территории Украины Россия считает неверным, заявил Песков. По его мнению, эффективность этого спонсирования весьма низкая и порождает коррупцию.
Маск неоднократно высказывался относительно конфликта на Украине в социальной сети X. 20 февраля он написал, что значительная часть денег, которые направлялись на помощь Украине, были расхищены демократами и «некоторыми республиканцами». Именно это стало причиной, почему президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что получил только половину средств американской помощи, уточняет предприниматель.