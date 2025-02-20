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Маск обвинил демократов в хищении выделяемой Украине финансовой помощи

Ведомости

Значительная часть денег, которые направлялись на помощь Украине, были расхищены демократами и «некоторыми республиканцами», заявил глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), предприниматель Илон Маск. Об этом он написал в соцсети Х.

«Значительная часть денег, «отправленных на Украину», на самом деле оказалась в руках политиков США, Национального комитета Демократической партии и некоторых республиканцев», – сказал Маск. Именно это стало причиной, почему президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что получил только половину средств американской помощи, уточняет предприниматель.

16 февраля The Telegraph писал, что военная помощь пропадает на Украине еще до ее доставки в учебные центры.

В начале февраля Зеленский заявил, что «не уверен», что Украина сможет продолжать конфликт без помощи США. «Если конфликт будет продолжаться, но уже без Соединенных Штатов Америки... Это может быть очень рискованно. Это ударит по нашей мощи и нашим способностям. Мы будем слабее, и я не уверен, удержим ли мы [территории]», – сказал украинский президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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