Маск обвинил демократов в хищении выделяемой Украине финансовой помощи
Значительная часть денег, которые направлялись на помощь Украине, были расхищены демократами и «некоторыми республиканцами», заявил глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), предприниматель Илон Маск. Об этом он написал в соцсети Х.
«Значительная часть денег, «отправленных на Украину», на самом деле оказалась в руках политиков США, Национального комитета Демократической партии и некоторых республиканцев», – сказал Маск. Именно это стало причиной, почему президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что получил только половину средств американской помощи, уточняет предприниматель.
16 февраля The Telegraph писал, что военная помощь пропадает на Украине еще до ее доставки в учебные центры.
В начале февраля Зеленский заявил, что «не уверен», что Украина сможет продолжать конфликт без помощи США. «Если конфликт будет продолжаться, но уже без Соединенных Штатов Америки... Это может быть очень рискованно. Это ударит по нашей мощи и нашим способностям. Мы будем слабее, и я не уверен, удержим ли мы [территории]», – сказал украинский президент.