The Telegraph узнала о хищениях военной помощи на Украине

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Кира Годованюк говорила «Ведомостям», что визит Стармера в Киев – сигнал внутренней и внешней аудитории и прежде всего – президенту США Дональду Трампу. «Стармер и лейбористы понимают, что “особые отношения” Британии и США при Трампе могут пострадать, и потому он старается сближаться, особенно на внешнеполитическом направлении, с Евросоюзом», – говорит эксперт.