The Telegraph узнала о хищениях военной помощи на Украине
Военная помощь пропадает на Украине еще до ее доставки в учебные центры, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источник.
Часть оборудования в рамках военных поставок пропадает до поступления на военные полигоны, следует из материала. Кроме того, издание пишет о хищениях деталей транспортных средств, в том числе ремней безопасности.
Вместе с тем российская армия может иметь большое количество захваченных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, а их число может превышать существующие запасы на складах армии Великобритании.
16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Украину, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Основной целью визита Стармера правительство Британии называло подписание соглашения о «100-летнем партнерстве», которое предусматривает сотрудничество в 10 разных отраслях – от военной до миграции.
Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Кира Годованюк говорила «Ведомостям», что визит Стармера в Киев – сигнал внутренней и внешней аудитории и прежде всего – президенту США Дональду Трампу. «Стармер и лейбористы понимают, что “особые отношения” Британии и США при Трампе могут пострадать, и потому он старается сближаться, особенно на внешнеполитическом направлении, с Евросоюзом», – говорит эксперт.