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The Telegraph узнала о хищениях военной помощи на Украине

Ведомости

Военная помощь пропадает на Украине еще до ее доставки в учебные центры, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источник.

Часть оборудования в рамках военных поставок пропадает до поступления на военные полигоны, следует из материала. Кроме того, издание пишет о хищениях деталей транспортных средств, в том числе ремней безопасности.

Вместе с тем российская армия может иметь большое количество захваченных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, а их число может превышать существующие запасы на складах армии Великобритании.

16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Украину, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Основной целью визита Стармера правительство Британии называло подписание соглашения о «100-летнем партнерстве», которое предусматривает сотрудничество в 10 разных отраслях – от военной до миграции.

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Кира Годованюк говорила «Ведомостям», что визит Стармера в Киев – сигнал внутренней и внешней аудитории и прежде всего – президенту США Дональду Трампу. «Стармер и лейбористы понимают, что “особые отношения” Британии и США при Трампе могут пострадать, и потому он старается сближаться, особенно на внешнеполитическом направлении, с Евросоюзом», – говорит эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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