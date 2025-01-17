Британия проработает возможность размещения военных баз на Украине

16 января Стармер посетил Киев, где подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о 100-летнем партнерстве между странами. Среди заявленных целей документа – сотрудничество в области безопасности и обороны, космосе, торговле, сельском хозяйстве, образовании, культуре и т.д. Зеленский также сообщил, что в соглашении есть секретная часть, а на 2025 г. Великобритания запланировала для Украины $6,6 млрд военной помощи, после чего ежегодно будет выделять не менее $3 млрд.