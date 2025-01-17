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Британия проработает возможность размещения военных баз на Украине

Ведомости

Великобритания изучит вопрос размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на Украине. Это следует из декларации о 100-летнем партнерстве между двумя странами, которая была опубликована офисом британского премьер-министра Кира Стармера по итогам его визита в Киев.

В документе отмечается, что Великобритания совместно с Украиной будет определять общие военные потребности и сотрудничать в расширении спектра возможностей и технологий для совместного производства. Кроме того, участники декларации намерены рассмотреть варианты развертывания и поддержки оборонной инфраструктуры на территории Украины, включая создание военных баз, складов материально-технического обеспечения, резервных хранилищ военной техники и запасов вооружений.

10 января Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Стармер посетит Украину в ближайшее время, чтобы обсудить размещение международных миротворческих сил в республике после завершения конфликта с Россией. По информации агентства, этот вопрос премьер-министр Великобритании уже обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом также писала 15 января газета The Telegraph.

16 января Стармер посетил Киев, где подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о 100-летнем партнерстве между странами. Среди заявленных целей документа – сотрудничество в области безопасности и обороны, космосе, торговле, сельском хозяйстве, образовании, культуре и т.д. Зеленский также сообщил, что в соглашении есть секретная часть, а на 2025 г. Великобритания запланировала для Украины $6,6 млрд военной помощи, после чего ежегодно будет выделять не менее $3 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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