Британия проработает возможность размещения военных баз на Украине
Великобритания изучит вопрос размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на Украине. Это следует из декларации о 100-летнем партнерстве между двумя странами, которая была опубликована офисом британского премьер-министра Кира Стармера по итогам его визита в Киев.
В документе отмечается, что Великобритания совместно с Украиной будет определять общие военные потребности и сотрудничать в расширении спектра возможностей и технологий для совместного производства. Кроме того, участники декларации намерены рассмотреть варианты развертывания и поддержки оборонной инфраструктуры на территории Украины, включая создание военных баз, складов материально-технического обеспечения, резервных хранилищ военной техники и запасов вооружений.
10 января Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Стармер посетит Украину в ближайшее время, чтобы обсудить размещение международных миротворческих сил в республике после завершения конфликта с Россией. По информации агентства, этот вопрос премьер-министр Великобритании уже обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом также писала 15 января газета The Telegraph.
16 января Стармер посетил Киев, где подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о 100-летнем партнерстве между странами. Среди заявленных целей документа – сотрудничество в области безопасности и обороны, космосе, торговле, сельском хозяйстве, образовании, культуре и т.д. Зеленский также сообщил, что в соглашении есть секретная часть, а на 2025 г. Великобритания запланировала для Украины $6,6 млрд военной помощи, после чего ежегодно будет выделять не менее $3 млрд.