Reuters: ЕК предложила ввести ответные пошлины на часть импорта из США

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о 20%-ных пошлинах на импорт товаров из ЕС. Всего он анонсировал введение тарифов против 183 стран и территорий. С 5 апреля вводится базовый тариф в 10% на весь импорт, а с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки.