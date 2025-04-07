Reuters: ЕК предложила ввести ответные пошлины на часть импорта из США
Европейская комиссия (ЕК) предложила ввести ответные пошлины в размере 25% на ряд американских товаров в ответ на действия США в отношении европейской стали и алюминия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект документа.
Часть пошлин может вступить в силу уже 16 мая, а оставшиеся – с 1 декабря 2025 г.
Повышенные таможенные сборы могут затронуть широкий перечень товаров из США, включая зубную нить, бриллианты, колбасные изделия, орехи и соевые бобы.
Ранее стало известно, что Евросоюз (ЕС) собирается ввести контрмеры против пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о 20%-ных пошлинах на импорт товаров из ЕС. Всего он анонсировал введение тарифов против 183 стран и территорий. С 5 апреля вводится базовый тариф в 10% на весь импорт, а с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки.