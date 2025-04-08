Япония заявила о стремлении заключить мирный договор с Россией

В сентябре 2022 г. Россия решила денонсировать соглашение об упрощенном посещении Курил для японцев, которые раньше жили на этих островах, а также о безвизовом режиме для всех граждан этой страны в связи с «недружественными действиями» Японии. Речь о введенных Японией санкциях после начала специальной военной операции на Украине.