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Япония заявила о стремлении заключить мирный договор с Россией

Ведомости

Токио стремится к заключению мирного договора с Москвой и решению вопроса «северных территорий» – южных Курильских островов. Об этом говорится в ежегодном докладе японского МИДа «Синяя книга».

«Хотя японо-российские отношения находятся в сложной ситуации <...>, правительство будет твердо придерживаться своей политики заключения мирного договора путем решения территориального вопроса», – указано в докладе.

При этом японские дипломаты отмечают, что считают Курильские острова своими суверенными территориями, «неотъемлемой частью Японии». В докладе заявлено, что в настоящее время они якобы «незаконно оккупированы Россией». Одним из ключевых приоритетов в отношениях двух стран японский МИД называет возобновление обмена и других программ между жителями четырех островов, в том числе посещение могил.

В сентябре 2022 г. Россия решила денонсировать соглашение об упрощенном посещении Курил для японцев, которые раньше жили на этих островах, а также о безвизовом режиме для всех граждан этой страны в связи с «недружественными действиями» Японии. Речь о введенных Японией санкциях после начала специальной военной операции на Украине.

Упрощенный режим посещения Курил был установлен соглашениями о безвизовых обменах между южными Курильскими островами России и Японией (подписано в 1991 г.), а также об облегченном порядке посещения Южных Курил для граждан Японии, которые ранее проживали на этих территориях (в 1999 г.).

После окончания Второй мировой войны Южные Курилы вошли в состав СССР, а после – России. В настоящее время Япония продолжает претендовать на острова. Из-за этого территориального спора Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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