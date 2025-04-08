Япония заявила о стремлении заключить мирный договор с Россией
Токио стремится к заключению мирного договора с Москвой и решению вопроса «северных территорий» – южных Курильских островов. Об этом говорится в ежегодном докладе японского МИДа «Синяя книга».
«Хотя японо-российские отношения находятся в сложной ситуации <...>, правительство будет твердо придерживаться своей политики заключения мирного договора путем решения территориального вопроса», – указано в докладе.
При этом японские дипломаты отмечают, что считают Курильские острова своими суверенными территориями, «неотъемлемой частью Японии». В докладе заявлено, что в настоящее время они якобы «незаконно оккупированы Россией». Одним из ключевых приоритетов в отношениях двух стран японский МИД называет возобновление обмена и других программ между жителями четырех островов, в том числе посещение могил.
В сентябре 2022 г. Россия решила денонсировать соглашение об упрощенном посещении Курил для японцев, которые раньше жили на этих островах, а также о безвизовом режиме для всех граждан этой страны в связи с «недружественными действиями» Японии. Речь о введенных Японией санкциях после начала специальной военной операции на Украине.
Упрощенный режим посещения Курил был установлен соглашениями о безвизовых обменах между южными Курильскими островами России и Японией (подписано в 1991 г.), а также об облегченном порядке посещения Южных Курил для граждан Японии, которые ранее проживали на этих территориях (в 1999 г.).
После окончания Второй мировой войны Южные Курилы вошли в состав СССР, а после – России. В настоящее время Япония продолжает претендовать на острова. Из-за этого территориального спора Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.