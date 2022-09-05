Россия прекратила действие облегченного режима посещения Курил для японцев
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о прекращении действия соглашения с Японией об облегченном режиме посещения гражданами страны Курильских островов. Документ опубликован на портале правовой информации.
«В соответствии со статьей 37 федерального закона "О международных договорах РФ" прекратить действие соглашения в форме обмена письмами между министром иностранных дел СССР и министром иностранных дел Японии о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 года и соглашения между правительством РФ и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой КУльской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами – бывшими жителями островов и членами из семей (в форме обмена нотами) от 2 сентября 1999 года», – говорится в документе.
Министерству иностранных дел России дано поручение уведомить о принятом решении Японию.
7 июня 2022 г. официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия приостанавливает реализацию межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 г. Это соглашение позволяло японским рыболовным судам вести промысел живых ресурсов в морском районе, ограниченном прямыми геодезическими линиями, последовательно соединяющими точки с координатами у островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
В конце марта Россия объявила о прекращении переговоров с Японией по вопросу заключения мирного договора из-за односторонних санкций, введенных Токио на фоне военной операции российских войск на территории Украины. Согласно заявлению МИДа, российская сторона также прекращает безвизовые поездки японских граждан на Курильские острова.
МИД также принял решение о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокировке продления статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) по секторальному диалогу.