Россия прекратила действие облегченного режима посещения Курил для японцев

«В соответствии со статьей 37 федерального закона "О международных договорах РФ" прекратить действие соглашения в форме обмена письмами между министром иностранных дел СССР и министром иностранных дел Японии о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 года и соглашения между правительством РФ и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой КУльской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами – бывшими жителями островов и членами из семей (в форме обмена нотами) от 2 сентября 1999 года», – говорится в документе.