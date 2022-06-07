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Россия приостановила соглашение с Японией о промысле морских живых ресурсов

Ведомости

Россия приостанавливает реализацию межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 г., следует из заявления официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. 

«К сожалению, в Токио взяли линию на заморозку полагающихся по соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности», — пояснила Захарова, добавив, что соглашение будет приостановлено до выполнения финансовых обязательств.

Межправительственное соглашение было подписано в 1998 г. В соответствии с его положениями страны договорились о сотрудничестве «в целях осуществления промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами» в морском районе, ограниченном прямыми геодезическими линиями, последовательно соединяющими точки с координатами у островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

В конце марта Россия объявила о прекращении переговоров с Японией по вопросу заключения мирного договора из-за односторонних санкций, введенных Токио на фоне военной операции российских войск на территории Украины. Согласно заявлению МИДа, российская сторона также прекращает безвизовые поездки японских граждан на Курильские острова.

МИД также принял решение о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокировке продления статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) по секторальному диалогу.

Ранее по теме: МИД РФ прекратил переговоры с Японией по мирному договору

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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