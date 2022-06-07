Россия приостановила соглашение с Японией о промысле морских живых ресурсов

Межправительственное соглашение было подписано в 1998 г. В соответствии с его положениями страны договорились о сотрудничестве «в целях осуществления промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами» в морском районе, ограниченном прямыми геодезическими линиями, последовательно соединяющими точки с координатами у островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.