Россия приостановила соглашение с Японией о промысле морских живых ресурсов
Россия приостанавливает реализацию межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 г., следует из заявления официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.
«К сожалению, в Токио взяли линию на заморозку полагающихся по соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности», — пояснила Захарова, добавив, что соглашение будет приостановлено до выполнения финансовых обязательств.
Межправительственное соглашение было подписано в 1998 г. В соответствии с его положениями страны договорились о сотрудничестве «в целях осуществления промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами» в морском районе, ограниченном прямыми геодезическими линиями, последовательно соединяющими точки с координатами у островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
В конце марта Россия объявила о прекращении переговоров с Японией по вопросу заключения мирного договора из-за односторонних санкций, введенных Токио на фоне военной операции российских войск на территории Украины. Согласно заявлению МИДа, российская сторона также прекращает безвизовые поездки японских граждан на Курильские острова.
МИД также принял решение о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокировке продления статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) по секторальному диалогу.