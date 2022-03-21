МИД РФ прекратил переговоры с Японией по мирному договору
МИД России объявил о прекращении переговоров с Японией по вопросу заключения мирного договора из-за односторонних санкций, введенных Токио на фоне военной операции российских войск на территории Украины, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.
«Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», — подчеркнуто в заявлении.
Согласно заявлению МИДа, российская сторона также прекращает безвизовые поездки японских граждан на Курильские острова. Соглашения о безвизовых обменах между южными Курильскими островами и Японией и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями Южных Курил мест своего прежнего проживания действовали с 1991 и 1999 гг. соответственно.
МИД также принял решение о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокировке продления статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) по секторальному диалогу.
«Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства», — отметили в пресс-службе.
Япония ввела несколько пакетов санкций в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под ограничения попало руководство страны, в том числе президент Владимир Путин, компании, банки и Центробанк. Также Япония запретила экспортировать в Россию несколько сотен наименований товаров, в том числе для химической и ядерной промышленности и военного назначения. 17 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Санкции в отношении России вели также западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания.