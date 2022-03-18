Япония ввела санкции в отношении 15 человек и 9 компаний из России

Япония ввела несколько пакетов санкций в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под санкции попало руководство страны, в том числе президент Владимир Путин, компании, банки и Центробанк. Также Япония запретила экспортировать в Россию несколько сотен наименований товаров, в том числе для химической и ядерной промышленности и военного назначения. 17 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Санкции в отношении России вели также западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания.