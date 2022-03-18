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Япония ввела санкции в отношении 15 человек и 9 компаний из России

Ведомости

Власти Японии вводят санкции в отношении 15 человек и 9 компаний из России, в том числе чиновников и предприятий оборонно-промышленного комплекса, говорится в заявлении МИДа страны. Активы лиц и компаний, попавших под санкции, будут заморожены.

В санкционный список вошли официальный представитель МИД России Мария Захарова, заместители министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, Алексей криворучко, Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко. Также санкции ввели в отношении гендиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, начальника Главного разведуправления Генштаба России Игоря Костюкова, гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, бывшей жены Игоря Сечина Марины Сечиной, члена Совфеда и бизнесмена Сулеймана Керимова и депутата Госдумы Александра Скоча.

Среди компаний в санкционном списке значатся «Рособоронэкспорт», «Вертолеты России», «Роснефть Аэро», «Высокоточные комплексы», «Курганмашзавод», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, «Уралвагонзавод», судостроительное предприятие «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».

Япония ввела несколько пакетов санкций в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под санкции попало руководство страны, в том числе президент Владимир Путин, компании, банки и Центробанк. Также Япония запретила экспортировать в Россию несколько сотен наименований товаров, в том числе для химической и ядерной промышленности и военного назначения. 17 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Санкции в отношении России вели также западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания.

Ранее по теме: Япония объявила об ужесточении антироссийских санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных