Япония ввела санкции в отношении 15 человек и 9 компаний из России
Власти Японии вводят санкции в отношении 15 человек и 9 компаний из России, в том числе чиновников и предприятий оборонно-промышленного комплекса, говорится в заявлении МИДа страны. Активы лиц и компаний, попавших под санкции, будут заморожены.
В санкционный список вошли официальный представитель МИД России Мария Захарова, заместители министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, Алексей криворучко, Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко. Также санкции ввели в отношении гендиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, начальника Главного разведуправления Генштаба России Игоря Костюкова, гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, бывшей жены Игоря Сечина Марины Сечиной, члена Совфеда и бизнесмена Сулеймана Керимова и депутата Госдумы Александра Скоча.
Среди компаний в санкционном списке значатся «Рособоронэкспорт», «Вертолеты России», «Роснефть Аэро», «Высокоточные комплексы», «Курганмашзавод», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, «Уралвагонзавод», судостроительное предприятие «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».
Япония ввела несколько пакетов санкций в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под санкции попало руководство страны, в том числе президент Владимир Путин, компании, банки и Центробанк. Также Япония запретила экспортировать в Россию несколько сотен наименований товаров, в том числе для химической и ядерной промышленности и военного назначения. 17 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Санкции в отношении России вели также западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания.