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Политика

Япония объявила об ужесточении антироссийских санкций

Ведомости

Правительство Японии приняло решение расширить санкции против России, в том числе лишить страну режима наибольшего благоприятствования в торговле, заявил на пресс-конференции премьер-министр Фумио Кисида.

«В качестве дополнительных мер мы приняли решение лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле», — заявил Кисида (цитата по ТАСС). По его словам, Япония расширит санкции против российских бизнесменов и «ближайшего окружения [президента России Владимира] Путина», а также заморозит еще больше российских активов.

Помимо этого Кисида сообщил, что страна будет внимательно следить за тем, чтобы Россия не смогла найти способы для обхода санкций, в том числе в области оборота криптовалют. «Мы намерены сотрудничать с G7, чтобы Россия не могла воспользоваться кредитами МВФ и других международных кредиторов», — добавил Кисида.

15 марта правительство Японии расширило список товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в Россию. На сегодняшний день в списке находится 300 позиций, в том числе полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование и средства связи.

Помимо этого страна ввела персональные санкции в отношении российских бизнесменов и чиновников. В черный лист вошли в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента Дмитрий Козак и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Страны ограничили работу нескольких российских банков и компаний, ввели санкции в отношении бизнесменов и руководства страны, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и запретили экспорт в Россию некоторых товаров и технологий. Часть иностранных компаний объявила о приостановке работы в России и выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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