Япония объявила об ужесточении антироссийских санкций
Правительство Японии приняло решение расширить санкции против России, в том числе лишить страну режима наибольшего благоприятствования в торговле, заявил на пресс-конференции премьер-министр Фумио Кисида.
«В качестве дополнительных мер мы приняли решение лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле», — заявил Кисида (цитата по ТАСС). По его словам, Япония расширит санкции против российских бизнесменов и «ближайшего окружения [президента России Владимира] Путина», а также заморозит еще больше российских активов.
Помимо этого Кисида сообщил, что страна будет внимательно следить за тем, чтобы Россия не смогла найти способы для обхода санкций, в том числе в области оборота криптовалют. «Мы намерены сотрудничать с G7, чтобы Россия не могла воспользоваться кредитами МВФ и других международных кредиторов», — добавил Кисида.
15 марта правительство Японии расширило список товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в Россию. На сегодняшний день в списке находится 300 позиций, в том числе полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование и средства связи.
Помимо этого страна ввела персональные санкции в отношении российских бизнесменов и чиновников. В черный лист вошли в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента Дмитрий Козак и глава Чечни Рамзан Кадыров.
Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Страны ограничили работу нескольких российских банков и компаний, ввели санкции в отношении бизнесменов и руководства страны, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и запретили экспорт в Россию некоторых товаров и технологий. Часть иностранных компаний объявила о приостановке работы в России и выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.