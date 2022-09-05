Путин назвал Россию настоящей «страной восходящего солнца»
Настоящей «страной восходящего солнца» является Россия, поскольку самая восточная часть Чукотки находится восточнее Японии, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».
Путин отметил, что страна «начинается с человека», где бы он ни жил, однако географически Россия начинается все-таки на Камчатке.
«Вообще наших соседей японцев и Японию называют Страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новый Зеландии находится Чукотка. А там же всего 60 км пролив, и все — дальше уже американский континент. В этом смысле Страна восходящего солнца — это Россия», – сказал он (цитата по ТАСС).
Сегодня Путин прибыл на Камчатку, где, помимо встречи с участниками молодежного экологического форума проведет также совещание по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа и встретится с губернатором региона Владимиром Солодовым.
7 сентября состоится пленарное заседание с участием Владимира Путина в рамках VII Восточного экономического форума, который проходит 5–8 сентября 2022 г. на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В форуме примут участие делегации из более чем 60 стран. В 2021 г. мероприятие собрало более 4000 участников из 58 стран, на полях форума было подписано 380 соглашений на сумму около 3 трлн руб.
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