Путин назвал Россию настоящей «страной восходящего солнца»

«Вообще наших соседей японцев и Японию называют Страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новый Зеландии находится Чукотка. А там же всего 60 км пролив, и все — дальше уже американский континент. В этом смысле Страна восходящего солнца — это Россия», – сказал он (цитата по ТАСС).