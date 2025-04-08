Мадуро анонсировал введение чрезвычайного экономического положения в Венесуэле
Указ о введении чрезвычайного экономического положения в Венесуэле будет подписан 8 апреля в связи с «торговой войной США». Об этом заявил президент республики Николас Мадуро.
«У Венесуэлы есть план по защите своей экономики после санкций, введенных Соединенными Штатами; нас ждет мировая торговая война», – заявил Мадуро, передает Венесуэльская телевизионная корпорация.
Указ направлен на защиту экономики Венесуэлы от тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом, и мирового экономического кризиса с целью продвижения стратегий и укрепления национального производства. По словам Мадуро, у Венесуэлы есть план из семи преобразований и 13 экономических драйверов, необходимых для «обеспечения экономической стабильности и продолжения национального развития». Подробностей этого плана он не изложил.
2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении 183 стран и территорий. Он обвинил американских торговых партнеров в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех стран действует с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки начнут применяться с 9 апреля. Кроме того, введен 25%-ный тариф на все импортные автомобили.